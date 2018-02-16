مطار دبي الدولي يستقبل 3.3 مليون مسافر صيني

انسامد - 16 فبراير - كشفت بيانات صادرة عن مطار دبي الدولي عن استقبال المطار لأكثر من 3.3 مليون مسافر بين دبي والمدن الصينية في العام 2017، بزيادة نسبتها 15.9% مقارنة مع العام 2016.



ووفقا لموقع العربية نت، تعزى هذه الزيادة إلى عدة عوامل منها التسهيلات التي منحتها دولة الإمارات للصينيين لجهة الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى المطار.



واحتفلت مطارات دبي بالعام الصيني الجديد، مع آلاف الركاب الذين مرّوا عبرالمبنى 3 والمبنى 1 في مطار دبي الدولي. وقدم فريق الترفيه المتميز في (دبي بارك آند ريزورتس) عروضاً احتفالاً بالسنة الصينية للترفيه عن الزوار الصينيين، بما في ذلك رقصة الأسد المتجول، ومغيّر الوجه الصيني والرقصات الصينية التقليدية.



وبتتابع الإحتفالات، يأخذ "دبي مول" زواره في رحلة ساحرة عبر مختلف المقاطعات الصينية احتفالاً بالعام الصيني الجديد، من خلال مجموعة متنوعة من أساليب التعبير الفني بما في ذلك الموسيقى والرقصات التقليدية والفنون والحرف والعروض الثقافية. وسيزدان "دبي مول" بديكورات مستوحاة من أجواء مقاطعات صينية عدة بهذه المناسبة. وبذلك ستكون حملة "فن الصين" فرصة استثنائية لإحياء التقاليد الصينية العريقة والتعرف إلى التراث والثقافة الغنية للصين.



وستكون قاعة النجمة الوجهة الرئيسية للفعاليات الاحتفالية، حيث ستحتضن مجسماً عملاقاً لمبنى الـ "باجودا" الذي يعد من الملامح المميزة لفنون الهندسة والعمارة الصينية، مع باقة من الأنشطة التي تشمل ورش العمل لتعلم الرسم على القوارير، إضافة إلى العروض الموسيقية الحية على وقع الأنغام الصينية التقليدية. كما يمكن للزوار التعرف إلى فنون الشاي الصيني العريق، علاوةً على مشاهدة عرض "حفل الشاي" الذي يشارك فيه فنانو الكونج فو، متحدين برشاقتهم وخفة حركتهم قوانين الجاذبية.



وسيتم تخصيص منطقة لفنون وحرف الأطفال في الطابق الثاني بالقرب من "دبي أكواريوم، وحديقة الحيوانات المائية» ليستمتع الصغار باستكشاف الفنون الصينية التقليدية عبر أنشطة تلوين الوجوه وصناعة دمى العجين الصينية، والمراوح وفنون الأوريجامي، وغيرها الكثير.



كما يمكن للزوار الراغبين في تعلم ألعاب "ماهجونج"، أو "جيانكي" (الشطرنج الصيني) القديمة زيارة منطقة الأنشطة المجاورة لـ "باريس جاليري" في الطابق الأرضي. وستجول إحدى الشخصيات الصينية الشهيرة أرجاء المول التي تجسد فن "بيان ليان"، أو تغيير الوجه، كما سيتواجد عدد من الفنانين لتقديم عروض ترفيهية حية مثل رقصة المظلات الشهيرة، على امتداد أسبوعين من الفعاليات الاحتفالية.



