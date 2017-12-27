رأس الخيمة وجهة سياحية عائلية جديرة بالزيارة

انسامد - 27 ديسمبر / كانون الاول - رأس الخيمة هي وجهة سياحية عائلية جديرة بالزيارة، إذ توفّر أنشطة مسلية لأفراد العائلة من الأعمار كافة، مثل: التخييم والـ"بولينج" وزيارة المتاحف والحدائق المائية... كما تقدّم معظم الفنادق فيها نوادي للأولاد وخدمات رعاية الأطفال للآباء الذين يرغبون بالاستمتاع بأمسية وعشاء لتجديد علاقاتهما.



للراغبين بالاسترخاء أو ممارسة الرياضات المائية، هناك 64 كيلومتراً من الشواطئ العذراء. كما توفّر الفنادق الفخمة العديدة المتواجدة في رأس الخيمة شواطئ خاصّة، بعضها يحوي بحيرات طبيعية تجعل منها ملاذاً رائعاً.



بدوره، يوفّر جبل جيس - وهو أعلى جبال الإمارات - تجربة فريدة من نوعها، حيث تقود طرق ملتفة نحو قمة ترتفع 1934 متراً فوق سطح البحر، ما يلائم متسلّقي الجبال وسائقي الدراجات الجبلية.



لهواة الطبيعة، تشتهر "عين خت" الواقعة في إحدى قرى رأس الخيمة بينابيعها الثلاثة المنتجة للمياه الطبيعية الكبريتية. وتضمّ هذه الينابيع الشهيرة بفوائدها الصحية أحواضاً لتجديد الحيوية تصل درجة حرارة مياهها إلى 40 درجة مئوية.



ومع تراث يمتدّ لأكثر من 7000 سنة، تضع إمارة رأس الخيمة تراثها وتقاليدها في صلب ما تقدمه لزائريها من عناوين للجذب السياحي، فهي تزهو بامتلاكها 18 من القلاع والتحصينات التاريخية، وبعض المعالم كقصر الزباء وقلعة ضاية وقبور أم النار ذات التاريخ الممتد للقرن السادس عشر والتي يخبئ كل منها قصصاً مشوقة. وهي تتمسّك بالثقافة الغنية للجزيرة العربية، ولا تزال تنظّم سباق الهجن وتقدّم نشاطات كصيد السمك وزراعة اللؤلؤ والصيد بالصقور.



كما تتناقل الأجيال في عائلات رأس الخيمة تشكيلة من الوصفات التي تجعل من المطبخ المحلّي تقليدياً ومنوعاً.



نشاطات في رأس الخيمة - الجولف: تسير رأس الخيمة بخطى حثيثة لتصبح واحدة من أهم وجهات رياضة الجولف، لا سيما بفضل المنشآت الضخمة في "نادي الحمراء للجولف"، مع ملعب ذي 18 حفرة.



- الرياضات المائية، من غوص وركوب القوارب الشراعية والتزلج على الماء وركوب الدراجات المائية والتزلج المائي بالمظلة وصيد السمك، في فنادق ومنتجعات الإمارة للمستويات كافة من المبتدئين إلى الخبراء. كما تتيح "الحديقة المائية" والـ"آيس لاند" الشهيرتان قضاء يوم مثير مليء بالانزلاقات المشوقة والألعاب المسلية لجميع أفراد العائلة.



- رياضات المغامرة، مثل "راك تراك" وهي حلبة عصرية للـ"كارتيبنج" مصمّمة للأشخاص الذين يملكون روح التحدي. كما يستطيع زائرو رأس الخيمة أن يحلقوا مع "نادي الجزيرة للطيران" الذي تم إنشاؤه في العام 1998 قرب "منتجع الحمراء".



- الفروسية: تحلو ممارسة رياضة ركوب الخيل في الصحراء وعلى شاطئ البحر، من خلال "مركز الوادي لمغامرة الفروسية".



الصحة والرفاهية تتمتع رأس الخيمة بتشكيلة من الفنادق والمنتجعات ذات الخمس النجوم بأسعار الأربع نجوم. وتشمل تضم فنادق رأس الخيمة الفاخرة: "والدورف أستوريا رأس الخيمة"، "بانيان تري الوادي"، "بانيان تري شاطئ رأس الخيمة"، منتجع "ذا كوف روتانا"، "منتجع وسبا دبل تري" من "هيلتون" بجزيرة المرجان"، ريكسوس باب البحر"، "منتجع وسبا هيلتون رأس الخيمة" و"جولدن توليب خاط سبرينغ ريزورت أند سبا".



