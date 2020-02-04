ايطاليا: قطار البخار التاريخي يعود للخدمةالسياحية

انسامد - 4 فبراير - شباط - اصبح قطار البخار التاريخي التابع لسكك حديد ايطاليا و الذي يبلغ من العمر 90 عاما جاهزًا للعودة الي العمل علي خط مدينتي كاجلياري - كاربونيا .سيغادر محطته في الأول من مارس في الساعة 8.20 وعلى متنه 215 راكبا حيث سيقام احتفالا كبيرا بهذه المناسبة في محطة القيام.



من المقرر أن يصل إلى كاربونيا في الساعة 10.08 و في المساء يعود إلى كالياري. سوف تنقسم المجموعات إلى قسمين لتفسح المجال للزيارة ، بالتناوب بين الصباح وبعد الظهر لزيارة المنجم العظيم لسرباريو ، جوهرة الآثار الصناعية ، وفي بلدية فيلابيروتشيو ، مونتيسو ، أحد أهم مقابر ما قبل نوراغيك.



ينتظر "قطار التعدين" المسافرين في المحطة ، والمتاح لأولئك الذين يرغبون في زيارة العربات القديمة. ينظم جمعية القطارات التاريخية سردينيا بالتعاون مع مؤسسة السكك الحديدية الحكومية الإيطالية ورعاية بلدية كاربونيا .



انها رحلة عبر الزمن رحلة على متن قاطرة البخار 740-423 مع ثلاث عربات "تيرازيني" تعود الي عام 1933.



