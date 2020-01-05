إيطاليا تخصص 2 مليون للمناطق البحرية المحمية

انسامد 5 يناير / كانون الثاني - قرر مجلس الوزراء الايطالي مع نهاية 2019 تخصيص أكثر من مليوني يورو لأربعة مناطق بحرية محمية، هي كابري وكابو سبارتيفينتو وإيزولا سان بيترو في سردينيا وكوستا دي ماراتيا في بازيليكاتا.



ودخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من الخميس الماضي لإعادة تنظيم تلك المناطق. ومن المقرر إنشاء إدارة عامة جديدة في وزارة البيئة ستكون مسؤولة فقط عن حماية البحر، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.



وقال وزير البيئة سيرجيو كوستا: لقد أصبح الحفاظ على السواحل الايطالية أولوية بالنسبة لنا، ليس فقط في التصريحات بل من خلال أعمال ملموسة.



