ايطاليا:معارض نهاية العام..ترفيه ومعرفة

انسامد - 19 ديسمبر - كانون الاول - مع نهاية العام نجد هناك العديد من الأفكار المختلفة للترفيه والمعرفة التي تقدمها المعارض الفنية المقرر عقدها في نهاية الأسبوع القادم ، من الفن الأسترالي في ميلانو إلى تحية سكاربيلي و ليون في روما و ايشير في تريستي.



معرض ميلانو - ألف وجه من وجوه الفن الأسترالي ، بما في ذلك القصص الشخصية واللغات والأصول العرقية والديانات والتقاليد المختلفة: يقام المعرض في جناح الفن المعاصر من 17 ديسمبر - 9 فبراير تحت اسم استراليا ترحب.. يشتمل المسار على اللوحات والعروض والمنشآت والمنحوتات ومقاطع الفيديو والرسومات والصور الفوتوغرافية والأعمال الخاصة بالموقع.



معرض روما "ذات مرة كان سيرجيو ليون" ، في آرا باتيس في الفترة من 17 ديسمبر إلى 3 مايو ، يحتفل بأحد خرافات السينما بعد 90 عامًا من الولادة وبعد 30 عامًا من وفاته: تحدد ستة أقسام تقدم النماذج والمجموعات والرسومات والأزياء والدعائم والتسلسلات والصور التي لا تنسى ؛ علاوة على ذلك ، سيتمكن الجمهور من الدخول إلى استوديو ليون ، حيث وُلدت أفكاره للسينما مع تذكاراته الشخصية ومكتبته. 100 عام بعد ولادة واحدة من أهم كتاب السيناريو الإيطاليين ، معرض فوريو سكاربيلي : الفرشاة والحبر والآلة الكاتبة" ، في كازا ديل سينما من 16 ديسمبر إلى 19 يناير: بين الكوميديا التاريخية ، الصور ، الرسوم الكاريكاتورية الساخرة والسيناريوهات المصممة ، تتنظم الاعمال في 4 أقسام تعكس شغف سكاربيلي ، والتي كرست حياتها للرسم. في متحف كارلو بيلوتي أرانسيرا في فيلا بورغيزي ، يستعرض معرض "طفولة لا تُنسى - طفولة لا تنسى" ، والمقرر عقده حتى 16 فبراير: أكثر من 60 فنانًا إيطاليًا وإسرائيليًا (لأكثر من 80 عملاً معروضًا) يستكشفون البعد الحميم والخيال والطفولة ونقول ، من خلال مختلف التقنيات التعبيرية والخبرات والمشاعر والحالات العاطفية.



قرطاج او ذاكرة الحجر" هو معرض التصوير الفوتوغرافي للفنانة التونسية المولد ماريان كاتزاراس التي أقيمت منذ 17 ديسمبر في أمبريال رامب في المنتدى الروماني: المعرض ، كجزء من معرض "قرطاجو".



الأسطورة الخالدة "، تقدم 12 صورة بالأبيض والأسود تم التقاطها في تونس في العام الماضي ، والتي يستكشف فيها الفنانة مفهوم خلود قرطاج ، القيمة العميقة للثقافة المتوسطية ، الرغبة في الإيمان بالتنوع.



فلورنسا - "عند أقدام الآلهة. .الأحذية القديمة وثروتهم في ثقافة القرن العشرين" ، التي افتتحت في قصر بيتي في الفترة من 17 ديسمبر إلى 19 أبريل ، توضح التاريخ والدور الاجتماعي والقيمة الرمزية للأحذية بدءا من العالم الكلاسيكية إلى المعاصرة بجانب نواة أثرية ، مع أنواع الأحذية الرئيسية المستخدمة في الفترة ما بين القرن الخامس قبل الميلاد والرابع قبل الميلاد ، صور عن النقوش والمزهريات والتماثيل التصويرية ، وهي أيضًا قسم مخصص لثروة الأحذية القديمة في ثقافة القرن العشرين ، بين الموضة والسينما.



