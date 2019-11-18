حلم اقامة متحف فيلليني جاهز للتنفيذ

انسامد - 18 نوفمبر - تشرين ثان - اصبح حلم متحف فيديريكو فيليني الدولي جاهزًا ليصبح حقيقة واقعة ، وهو أكبر مشروع متحف مخصص لعباقرة الاخراج في ريميني ، حيث ينصهر شعر أحد صناع الأفلام الأكثر تقديرًا في العالم إلى أكثر التقنيات ابتكارا والخيارات الحضرية.



وافق مجلس مدينة ريميني على المشروع التنفيذي للجزء الأول من الأجزاء الأربعة المخططة لبناء المتحف ، والذي يتعلق بالتركيبات والمنشآت التي ستؤثر على الأقطاب الثلاثة التي سوف يدور حولها متحف فليني: قلعة كاستل سيسموندو في القرن الخامس عشر و قصر فالوني ميدان دي سوجني ، وهي منطقة حضرية ستكون بمثابة الخيط الاحمر الفاصل بين هذين المبنيين ذوي القيمة المعمارية الرمزية الاستثنائية ..



و سيتم عرض الافلام الطويلة و الافلام التسجيلية و الاحاديث الصحفية و سيناريوهات و خطابات بالاضافة الي الاكسسوارات و الازياء التي استخدمها فيلليني