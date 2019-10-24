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ايطاليا تحتفل غدا باليوم العالمي للمعكرونة
    انسامد - 24 اكتوبر - تشرين اول - غدا 25 اكتوبر يوم المعكرونة العالمي ..و هنا تأتي ايطاليا التي اكتسبت مكانة متميزة بسبب علاقتها بالباستا كما يطلقون عليها : قصيرة أو طويلة ، مع صلصة أو بيستو أووايت صوص: المعكرونة هي أول طبق جعل إيطاليا مشهورة ويحظى بالتقدير في جميع أنحاء العالم فهناك أنواع كثيرة تختلف في الشكل والطول والحبوب وطرق الإعداد.

    بمناسبة يوم المعكرونة العالمي ، في 25 أكتوبر ، قامت وكالة السفر فولاجراتيس برحلة إلى البلد الجميل من الشمال إلى الجنوب في رحلة ذوق لاكتشاف أنواع المعكرونة التقليدية في كل منطقة إيطالية ، من بيجولي فينيتو إلى سردينيا موليدوس.

    في مدينة فينيتو , في الشمال تشتهر بالمكرونة السباجيتي فهي نموذج للمطبخ الفينيسي ، ولكنه واسع الانتشار أيضًا في بعض مناطق لومباردي ، هي معكرونة طويلة وخشنة ، مثالية للدورات الأولى مع الصلصات الوفيرة.

    في مقاطعة تيجليو بلومبارديا ، لومباردي - يمكن لمدينة تيجليو أن تتباهى باختراع معكرونة علي شكل شرائط سميكة: على غرار الشعرية السميكة ذات اللون الداكن ، يتم تحضيرها بدقيق القمح الأسود يعطيها لونا رماديا .

    اما بييمونتي - هي تخصص المعكرونة المحشوة نموذجي من محافظات أستي وألساندريا ، في منطقة مونفيراتو ، في بيدمونت.

    في إميليا رومانيا ، هناك نوع من المعكرونة التقليدية هو الكابيليتي: تعود أصولها إلى القرن التاسع عشر والاسم مشتق من شكلها المميز الذي يذكر ، على وجه التحديد ، القبعة.

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