ايطاليا تحتفل غدا باليوم العالمي للمعكرونة

انسامد - 24 اكتوبر - تشرين اول - غدا 25 اكتوبر يوم المعكرونة
العالمي ..و هنا تأتي ايطاليا التي اكتسبت مكانة متميزة بسبب
علاقتها بالباستا كما يطلقون عليها : قصيرة أو طويلة ، مع صلصة أو
بيستو أووايت صوص: المعكرونة هي أول طبق جعل إيطاليا مشهورة ويحظى
بالتقدير في جميع أنحاء العالم فهناك أنواع كثيرة تختلف في الشكل
والطول والحبوب وطرق الإعداد.
بمناسبة يوم المعكرونة العالمي ، في 25 أكتوبر ، قامت وكالة السفر
فولاجراتيس برحلة إلى البلد الجميل من الشمال إلى الجنوب في رحلة
ذوق لاكتشاف أنواع المعكرونة التقليدية في كل منطقة إيطالية ، من
بيجولي فينيتو إلى سردينيا موليدوس.
في مدينة فينيتو , في الشمال تشتهر بالمكرونة السباجيتي فهي نموذج
للمطبخ الفينيسي ، ولكنه واسع الانتشار أيضًا في بعض مناطق
لومباردي ، هي معكرونة طويلة وخشنة ، مثالية للدورات الأولى مع
الصلصات الوفيرة.
في مقاطعة تيجليو بلومبارديا ، لومباردي - يمكن لمدينة تيجليو أن
تتباهى باختراع معكرونة علي شكل شرائط سميكة: على غرار الشعرية
السميكة ذات اللون الداكن ، يتم تحضيرها بدقيق القمح الأسود يعطيها
لونا رماديا .
اما بييمونتي - هي تخصص المعكرونة المحشوة نموذجي من محافظات أستي
وألساندريا ، في منطقة مونفيراتو ، في بيدمونت.
في إميليا رومانيا ، هناك نوع من المعكرونة التقليدية هو
الكابيليتي: تعود أصولها إلى القرن التاسع عشر والاسم مشتق من
شكلها المميز الذي يذكر ، على وجه التحديد ، القبعة.