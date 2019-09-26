جنوة:تجربة رولي اوالنوم في مقرات النبلاء

انسامد - 26 سبتمبر - ايلول - تبدأ يومي 12 و 13 اكتوبر القادمين تجربة الخريف من أيام رولي 2019 ، وهي تجربة الزيارة و الاقامة في المساكن التي كان يعيش فيها النبلاء في مدينة جنوة و هي أحد مواقع التراث التابعة لليونسكو .



إنها تجربة رولي وهي مخصصة للزائرين الذين يرغبون في تجربة التشويق والإقامة ليلة كاملة في المباني التاريخية لأرستقراطية جنوة. سيفتح ملاك قصر دي رولي ابوابه في ساحة كاتانيو وساحة سان لورينزو للترحيب بالزائرين ليحكوا لهم الأحداث التاريخية للمساكن و هي قصص و تفاصيل حياة كاملة تحكيها الجدران والسقوف الجدارية ، مما يساعد الزوار علي حياةالمدينة والبقاء بين احضان التاريخ ليلة كاملة.



في ساحة كاتانيو ، سيكون من الممكن زيارة احدي شقق طابق النبلاء من قصر كاتانيو ديل فولتا و الذي يعود الي القرن الثاني عشر حيث كان للملاك "فندقهم" وكنيستهم سان توربيتي.



يقع قصر شيكالا على بعد خطوات قليلة من كاتدرائية سان لورينزو ، حيث سيكون من الممكن زيارة الشقة فيطابق النبلاء. لا يمكن زيارة الشقتين إلا لعملاء تجربة روللي ، الذين سيكون لديهم مرشدا تحت تصرفهم لمرافقتهم ، و سيتناولون العشاء الذي سيتم تقديمه في مبنى آخر تاريخي مدرج علي قائمة الزيارة.



