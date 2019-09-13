الانتهاء من مشروع إقامة حواجز في بحيرة البندقية بعد عامين

أنسامد 13 سبتمبر / ايلول - من المقرر الانتهاء من مشروع MOSE الذي يهدف لإقامة حواجز للتصدي للفيضان في البندقية في نهاية عام 2021 لحماية المدينة من ارتفاع منسوب المياه.



سيتم الانتهاء من نظام الحواجز المبتكرة والمعقدة، والذي كلف 74 مليون يورو في عام 2018 فقط في نهاية يونيو 2020 ، قبل دخوله مرحلة الاختبار النهائي.



تم إطلاق مشروع MOSE لبناء منظومة من السدود القابلة للسحب في عام 2003 وكان من المقرر أن يكتمل في عام 2016، الا أن المشروع شهد الكثير من فضائح الفساد.



يهدف المشروع الذي تبلغ تكلفته 5.5 مليار يورو (بزيادة 1.3 مليار دولار عن التقديرات الأولية) لحماية مدينة البندقية وبحيرة البندقية من الفيضانات.



المشروع عبارة عن نظام متكامل يتألف من صفوف من البوابات المتحركة المثبتة في مداخل البحيرة، قادرة على عزل بحيرة البندقية مؤقتا عن البحر الأدرياتيكي خلال فترات المد والجزر العالية، جنبا إلى جنب مع التدابير الأخرى، مثل التعزيزات الساحلية ورفع رصيف الميناء.



تم تصميم مشروع MOSE لحماية البندقية والبحيرة من الموجات العالية التي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار.



