افتتاح المتحف البحري للسفن الاثرية في بيزا الاحد القادم

انسامد - 12 يونيو - حزيران - يفتتح الاحد القادم رسميا المتحف
البحري للسفن الاثرية في مدينة بيزا كاشفا الستار عن 7 سفن
رومانية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد و القرن السابع الميلادي
بالاضافة الي 8 الاف قطعة اثرية .
يقع المتحف علي مساحة 5 الاف متر مربع مقسم الي 47 قطاع و 8 اماكن
عرض و قد مر بمرحلة من الاستكشافات و ترميم المعروضات دامت
20 عاما .
و سيفتح المتحف ابوابه مجانا للجمور في اليوم التالي للافتتاح حيث
سيستمتعون بمشاهدة السفن القديمة حيث سيتم عرض السفن الرومانية
والآثار المتعلقة بها و التي كانت محفوظة في حوض بناء السفن
الاثرية والتي تمت معالجتها في مركز معالجة الاخشاب المشبعة
بالرطوبة .