Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
سفر و سياحة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

سفر و سياحة - الفكرة
افتتاح المتحف البحري للسفن الاثرية في بيزا الاحد القادم
    انسامد - 12 يونيو - حزيران - يفتتح الاحد القادم رسميا المتحف البحري للسفن الاثرية في مدينة بيزا كاشفا الستار عن 7 سفن رومانية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد و القرن السابع الميلادي بالاضافة الي 8 الاف قطعة اثرية .

    يقع المتحف علي مساحة 5 الاف متر مربع مقسم الي 47 قطاع و 8 اماكن عرض و قد مر بمرحلة من الاستكشافات و ترميم المعروضات دامت 20 عاما .

    و سيفتح المتحف ابوابه مجانا للجمور في اليوم التالي للافتتاح حيث سيستمتعون بمشاهدة السفن القديمة حيث سيتم عرض السفن الرومانية والآثار المتعلقة بها و التي كانت محفوظة في حوض بناء السفن الاثرية والتي تمت معالجتها في مركز معالجة الاخشاب المشبعة بالرطوبة .

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    روما..منزل يحترق ورجل يقف علي حافة النافذة محاولا الهروب

    ألبوم الصور