افتتاح المتحف البحري للسفن الاثرية في بيزا الاحد القادم

انسامد - 12 يونيو - حزيران - يفتتح الاحد القادم رسميا المتحف البحري للسفن الاثرية في مدينة بيزا كاشفا الستار عن 7 سفن رومانية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد و القرن السابع الميلادي بالاضافة الي 8 الاف قطعة اثرية .



يقع المتحف علي مساحة 5 الاف متر مربع مقسم الي 47 قطاع و 8 اماكن عرض و قد مر بمرحلة من الاستكشافات و ترميم المعروضات دامت 20 عاما .



و سيفتح المتحف ابوابه مجانا للجمور في اليوم التالي للافتتاح حيث سيستمتعون بمشاهدة السفن القديمة حيث سيتم عرض السفن الرومانية والآثار المتعلقة بها و التي كانت محفوظة في حوض بناء السفن الاثرية والتي تمت معالجتها في مركز معالجة الاخشاب المشبعة بالرطوبة .



