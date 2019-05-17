رحلة عبر مواقع ايطالية مدرجة في اليونسكو

أنسامد - 17 مايو /ايار - تتمتع المواقع الايطالية المسجلة في تراث اليونسكو بطابعها الفريد، ومن هذه المواقع الغابة الفريدة من نوعها في منتزه بولينو الواقع بين كلابريا وبازيليكاتا، والتي سجلتها المنظمة ضمن قائمتها للتراث العالمي في عام 2017 إلى جانب غابات الزان القديمة في 11 دولة أوروبية أخرى. وتعد غابة الزان القديمة Cozzo Ferriero التي تقع في قلب المنتزه أكبر منطقة محمية في إيطاليا، وتقع بين جبلي Dolcedorme وCozzo del Pellegrino.



وتمتد الغابة على طول سلسلة التلال من كلابريا إلى بازيليكاتا، وتقع على مساحة 70 هكتارا.وتتمتع هذه المنطقة بالتنوع البيولوجي، حيث توجد أشجار الزان الضخمة التي يصل عمرها ل500 عام.



وترى اليونسكو أن غابة الزان تعتبر مثالا استثنائيا على الغابة المعتدلة والسليمة، ومكانا ثمينا لأشجار الزان.



كما أدرجت اليونسكو أيضا على قائمتها للتراث العالمي منتزه سيلا الوطني الذي يعد أكبر محمية للغلاف الحيوي في أوروبا، حيث يتميز بمجموعة واسعة من المناظر الطبيعية التي تضمن وجود تنوع بيولوجي استثنائي للحديقة.



وأدرجت اليونسكو أيضا كاتدرائية كوسينزا ضمن قائمتها للتراث العالمي في عام 2011 كشاهد على ثقافة السلام، وتم بناؤها في القرن الحادي عشر. وتعتبر اليونسكو كاتدرائية كوسينزا منارة للمهاجرين من مختلف البلدان.