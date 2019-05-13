طواف إيطاليا، فرصة لتعزيز سياحة الدرجات الهوائية

أنسامد - 13 مايو /ايار - تتمتع إيطاليا بمناظر طبيعية خلابة ومناخ معتدل وشبكة طرق إيطالية ممهدة لعشاق ركوب الدرجات الهوائية تمتد على مسافة 20 ألف كيلومتر.



ويمكن لإيطاليا أن تستثمر كل تلك المقومات في سياحة الدراجات الهوائية وتوفير خدمات أفضل، حيث تجذب ما تمتلكه من مقومات بالفعل راكبي الدراجات، وخاصة الأجانب.



يقول المدير التنفيذي للوكالة الوطنية الإيطالية للسياحة ENIT إن السياح الأجانب يعشقون زيارة إيطاليا بسبب عشقهم لركوب الدرجات الهوائية، حيث يتفوقون على الإيطاليين بنسبة 61%.



ويأتي السياح الألمان والنمساويين والفرنسيين والبلجيكيين والبريطانيين والسويسريين والأمريكيين على رأس السياح الذين يركزون على هذا النوع من السياحة.



وتعلن الوكالة الوطنية الإيطالية للسياحة التي ستعمل على تنشيط سياحة ركوب الدراجات الهوائية في إيطاليا، طواف إيطاليا للدراجات الهوائية في الفترة من 12 مايو حتى الأول يونيو من أجل الترويج لركوب الدراجات الهوائية مع فريق من 33 من منظمي الرحلات السياحية وكبار الشخصيات والمدونين والصحفيين الذين تم اختيارهم من أفرع ENIT في أنحاء العالم.



ومن المقرر أن يمر طواف إيطاليا خلال 18 مرحلة على 36 ​​بلدية في 12 منطقة (توسكانا، لاتسيو،موليزي، بوليا، أبروتسو، ماركي، إميليا رومانيا، بييمونتي، وادي أوستا، لومبارديا، ترينتينو ألتو أديجي، فينيتو). وتسعى الوكالة الوطنية الإيطالية للسياحة لالقاء الضوء على التميز الإيطالي وتعزيز السياحة المستدامة.



