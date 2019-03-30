أنسامد - 30 مارس /آذار - بولزانو هي أفضل مكان للعيش في إيطاليا ، تليها مدينة شمالية أخرى ، ترينتو ، وفقا لدراسة جديدة أعدتها صحيفة أفينير الكاثوليكية.



تصنف دراسة Ben Vivere (العيش الجيد) المدن على أساس عوامل مثل الفرص التي توفرها للمبادرات الاقتصادية الجديدة ومستوى حمايتها البيئية ومستويات الرخاء والرضا عن الحياة. وجاءت بوردينوني وفلورنسا في المركزين الثالث والرابع على التوالي، تلاهما بارما وبيزا وميلانو.



كانت روما في المرتبة الأربعين، وجاءت مدن ريجيو كالابريا الجنوبية وفيبو فالنتيا ونابولي وكروتوني في المرتبة الأخيرة.



