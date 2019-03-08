عشرة أماكن يمكن للنساء زيارتها لخوض تجربة السفر بشكل فردي

انسامد - 8 مارس/آذار - أصبح السفر بشكل فردي نزعة حقيقية لدى الكثيرين، حتى بين النساء. ويتجلى ذلك من خلال البيانات الواردة من النظام الرقمي للبحث عن الرحلات الجوية والفنادق momondo.it.



وكشفت تلك البيانات أن 16% من النساء الإيطاليات قد خضن بالفعل تجربة سفر بشكل فردي في السنوات الثلاث الماضية، مقابل 15% قبل أكثر من ثلاث سنوات مضت. علاوة على ذلك ، فإن 27% من الايطاليات لم يخضن هذه التجربة بعد ولكن يرغبن في القيام بها في المستقبل.



تقرر الأغلبية منهن أن تغلق كل شئ وترحل بمفردها لأنها تحتاج إلى وقت لنفسها فقط، في حين تحلم امرأة واحدة من كل ثلاثة (31%) برحلة تسعى فيها لتحقيق رغباتها دون القلق بشأن الآخرين.



تقع أكثر المدن أمانا في أوروبا في الشمال، لكن إسبانيا هي الدولة الوحيدة التي تضم وجهتين يمكن السفر اليها وهما مدريد وبرشلونة.



وتأتي مدينتي أمستردام وستوكهولم على رأس قائمة المدن التي يمكن السفر إليها. كما جاءت لندن وباريس ضمن ترتيب ال10 دول أوروبية التي يمكن للايطاليات زيارتها، حيث تتمتعان بمجموعة واسعة من الأنشطة الثقافية وغير الثقافية. كما شمل التصنيف أيضا زيورخ وفرانكفورت وبروكسل. وجاءت مدينة ميلانو المدينة الإيطالية الوحيدة ضمن ال10 وجهات التي يمكن للنساء زيارتها. وتعد مدينة ميلانو أرخص مدينة يمكن زيارتها، حيث يبلغ متوسط سعر الرحلة لمدينة ميلانو 57 يورو، وتعد أرخص مدينة بالنسبة للإيطاليين. في المقابل ، تعد زيورخ أغلى مدينة يمكن زيارتها، حيث بلغ متوسط ​​سعر الرحلة 141 يورو.