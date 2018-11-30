جميرا تعلن افتتاح سبعة فنادق جديدة في الخليج العربي والعالم

أنسامد 30 نوفمبر/ تشرين الثاني - كشفت مجموعة جميرا، شركة الفنادق الفاخرة الرائدة عالمياً، عن أحدث المستجدات المتعلقة بخطط توسعها المتواصلة بإعلانها عن افتتاح سبعة فنادق جديدة في أسواق منطقة الخليج العربي والعالم بنهاية 2019.



وبحسب صحيفة "الشرق الاوسط"، جاء الإعلان خلال الجولة الترويجية السنوية في دول الخليج وانطلقت من السعودية وشملت مدن جدة والرياض لتتجه بعدها إلى مملكة البحرين ودولة الكويت.



ومن أبرز المرافق التي سلطت الجولة الترويجية الضوء عليها، فندق «جبل عمر جميرا مكة» الذي سيكون أول فندق تابع للمجموعة في السعودية.



وسيأتي الفندق المتوقع افتتاحه في 2019، ليقدم لزوار وضيوف مكّة المكرمة خدمات الضيافة الفائقة التي تشتهر بها علامة جميرا المتميزة عبر مرافقه التي تضم 1033 غرفة و93 فيلا.



ويبعد فندق «جبل عمر جميرا مكة» مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من المسجد الحرام، ويضم 4 أبراج توفر للزوار إطلالات خلابة على المسجد الحرام.



وإضافة إلى افتتاح منتجع جميرا في جزيرة السعديات في أبوظبي وفندق جميرا ليفنج غوانجو في الصين خلال الشهر الحالي، تعتزم المجموعة افتتاح عدد من الفنادق الجديدة بما فيها منتجع وسبا جميرا الوثبة الصحراوي - الربع الأول 2019 وفندق جميرا غوانجو في الصين - الربع الأول 2019 ومنتجع خليج مسقط في سلطنة عمان - الربع الثاني 2019 وفندق جميرا بالي في إندونيسيا - في الربع الثاني 2019.



