بدء العمل على "منتجع المغامرة الأول" في سلطنة عمان

أنسامد - 10 أكتوبر /تشرين الأول/ - بدأت سلطنة عمان العمل في منتجع المغامرة الأول في البلاد، والذي يجري تطويره على قمة جبل الأخضر في محافظة الداخلية باستثمار يزيد عن 50 مليون دولار.



وفقا لتقرير صادر عن موقع عمان أوبزرفر ، فإن منتجع غرين بيك للمغامرات هو مشروع كبير من صندوق الثروة السيادية في السلطنة - صندوق الاستثمار العماني (OIF).



سيكون للمشروع عدد من مناطق الجذب السياحي، بما في ذلك مرفق zipline. وقد تم تصميمها وتصميمها كوجهة لقضاء العطلات العائلية ، مع مرافق ومناطق جذب تستهدف بالدرجة الأولى الأطفال وصغار البالغين.



سيتم إدارة المشروع من قبل dusitD2 ، العلامة التجارية المميزة لسلسلة فنادق وإدارة الفنادق العالمية ، Dusit International.



تم تعيين شركة عمان شابورجي ، المقاول المحلي ، كمقاول رئيسي للمشروع ، في حين أن ممثل العميل هو Majan Engineering Consultants. وأضاف التقرير أنه من المتوقع افتتاح منتجع غرين بيك للمغامرات قبل نهاية عام 2019.



بمجرد اكتمال المشروع ، سيوفر 250 غرفة وجناحًا ، بالإضافة إلى المعالم السياحية المتعلقة بالمغامرة ، مثل مرفق الخط البريدي الذي سيسمح للضيوف بالارتفاع فوق الأخاديد في الجبل الأخضر. يتم إنشاء المشروع من خلال شركة تابعة لشركة OIF - شركة Green Peak Project Development.



الفكرة وراء منتجع المغامرة تأتي من اتفاق الانتفاع الذي تم توقيعه في مطلع العام الماضي من قبل صندوق الاستثمار العماني ، مع وزارة السياحة ، والذي سيغطي مساحة 73367 متراً مربعاً من الأرض في الجبل الأخضر لتطوير منتجع رئيسي ثالث . وقال التقرير ان هناك اثنتين من العقارات البارزة الاخرى التي تديرها شركتا أليلا وانانتارا تعملان بالفعل في مواقع رئيسية فوق الجبل.



