إقبال كبير من الأجانب والمصريين على زيارة معبد الأقصر

أنسامد - 8 أغسطس /آب / - شهد معبد الأقصر، يوم أمس، إقبالا كبيرا من جانب السياح الأجانب والزوار المصريين، حيث بلغ عدد الزائرين للمعبد، بنهاية اليوم 995 زائرا.



وصرح أحمد العربي، مدير آثار معبد الأقصر، بأن عدد السياح الأجانب، الذين زاروا آثار معبد الأقصر، اليوم، بلغ 835 سائحا، بينما بلغ عدد الطلاب الأجانب 62، وبلغ عدد الزوار المصريين 48، إضافة إلى 50 طالبا مصريا.



وأوضح العربي، أن أعداد السياح الوافدين لزيارة معبد الأقصر، تتزايد بشكل ملحوظ مع اقتراب الموسم السياحي الجديد الذي تستعد له سلطات المحافظة.



وعن شهر يوليو الماضي، قال مدير آثار معبد الأقصر، إن عدد الزائرين للمعبد من الأجانب والمصريين أيضا وصل إلى 16 ألفا و395 زائرا على مدار الشهر.



وأوضح العربي، أن المعبد استقبل خلال شهر يوليو الماضي 10 آلاف و770 سائحا، و1835 طالبا أجنبيا، إضافة إلى 1986 زائرا مصريا، و1797 طالبا مصريا.



