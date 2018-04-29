نمو أعداد السياح في تونس 19 % منذ بداية السنة

انسامد - 29 ابريل/نيسان - سجلت أعداد السياح المتدفقين على تونس نموا بنحو 19 في المائة، منذ بداية العام إلى حدود يوم 20 أبريل (نيسان) الحالي، وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.



ووفقا لصحيفة الشرق الاوسط، استقبلت تونس نحو 1.687 مليون سائح، وهذا الرقم تجاوز لأول مرة منذ ثورة 2011 الأرقام المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2010، التي تعد سنة مرجعية بالنسبة لمختلف المؤشرات الاقتصادية في تونس.



وتنتظر تونس، وفق توقعات رسمية، استقبال أكثر من 8 ملايين سائح هذا العام، مقابل 7 ملايين سائح خلال العام الماضي، وفروا عائدات بقيمة 2.8 مليار دينار تونسي (نحو 1.17 مليار دولار).



وتستهدف وزارة السياحية التونسية تحقيق إيرادات من قطاع السياحة هذا العام بقيمة 3.5 مليار دينار تونسي (نحو 1.4 مليار دولار).



وتعتمد الوجهة السياحية التونسية في جانب كبير من نشاطها على السوق الأوروبية (فرنسا وألمانيا خصوصا)، وتعتبر عودة السياح الأوروبيين دليلا مهما على تعافي القطاع السياحي. وكانت بلجيكا قد أعلنت قبل يومين عن رفع حظر السفر عن مواطنيها إلى الوجهة السياحية التونسية، وهو ما يساهم في مزيد من طمأنة السياح الأوروبيين القادمين إلى تونس.



وخلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية، أعلنت وزارة السياحة التونسية عن ارتفاع في عدد السياح الأوروبيين الوافدين على تونس بنسبة 52.2 في المائة، كما ارتفع عدد السياح الوافدين من بلدان المغرب العربي (الجزائر وليبيا على وجه الخصوص) بنسبة 18.3 في المائة، وهي كلها مؤشرات تعيد الأمل الكبير في تواصل الوافدين على الوجهة السياحية في تونس خلال الموسم السياحي الحالي.



