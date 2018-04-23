مطارات باريس" تستحوذ على 51% من مطار الملكة علياء في الأردن

انسامد - 23 ابريل / نيسان - اعلنت مجموعة مطارات باريس آيروبوردوباري أنها رفعت حصصها في مطارالملكةعلياء الدولي في الأردن إلى 51%، بما تقارب قيمته 265 مليون دولار.



وقالت إدارة المجموعة أن المساهمين الجدد الذين تستثمر معهم الشركة هم "صندوق الاستثمار في البنى التحتية +ميريديام+ والبنك الإسلامي للتنمية".



وقال أوغوستان رومانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة مطارات باريس خلال مؤتمر صحافي في عمان، إنه "وبحلول عام 2035 من المتوقع أن تنمو حركة المسافرين من إفريقيا والمحيط الهادئ إلى ثلاثة أضعاف ما هي عليه الآن، فيما ستتضاعف الحركة من أوروبا والأميركيتين".



وشدد على إمكانية تنمية قدرات مطار الملكة علياء الدولي، كونه يقع "في إحدى أكثر الدول استقرارا في المنطقة".



وتبقى مجموعة "ايدغو" للهندسة حاضرة كمساهم في المشروع.



وكانت الحصة السابقة لمجموعة مطارات باريس بنسبة 9,5% منذ العام 2007. ومنذ منح الامتياز إلى المجموعة لمدة 25 عاماً في 2007، نمت الحركة في مطار الملكة علياء الدولي بنسبة 6,5% سنوياً، وتم تشييد بناء جديد في 2013 وتوسيعه في 2016، ما زاد الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 12 مليون مسافر سنوياً، بحسب المجموعة.



ويشكل مطار الملكة علياء محورا لرحلات الخطوط الجوية الملكية الأردنية، و"بوابة لأهم المعالم في المملكة بما في ذلك البتراء والبحر الميت ووادي رم"، وفقاً للشركة.



وفي المطار 38 شركة طيران، بينها الخطوط الجوية الإيرلندية منخفضة التكلفة "راين إير"، التي أطلقت في مارس خطا إلى مطار بافوس في قبرص، وتخطط لإطلاق 9 وجهات أوروبية أخرى من عمان في أكتوبر المقبل، حيث تطمح لنقل 500 ألف مسافر سنوياً.



واستقبل المطار في العام 2017 نحو 7,9 مليون مسافر بزيادة تعادل 6,8% عن العام 2016، بينما استقبل نحو 1,8 مليون مسافر بين شهر يناير ومارس 2018، بزيادة نحو 8,5% عن الفترة نفسها من العام 2017.



وبلغ إيراد التشغيل الإجمالي 66,3 مليون يورو في2017، بحسب الإدارة الجديدة.



وتدفع إدارة المطار للحكومة الأردنية 54,5% من إجمالي عائدات المطار منذ العام 2007، بموجب اتفاق بناء وتشغيل وإعادة ملكية بعد 25 عاماً.



وتدير مجموعة مطارات باريس بشكل مباشر أو من خلال مجموعة "تي ايه في إيربورت"، التي تملك 46,1% من أسهمها، 26 مطاراً في العالم.



ودوليا، تبرز المجموعة في ثلاث مجالات هي تشغيل المطارات، والهندسة والابتكار، وتمويل مشاريع والاستثمار، من خلال أسهم في شركات ذات امتياز أو مطارات أجنبية.



