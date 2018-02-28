قرطاج مدينة السياحة الأثرية

انسامد - 28 فبراير / شباط - محبّو السياحة الاستكشافية على موعد اليوم مع تقرير خاص، تعرّفكم من خلاله على مدينة قرطاج التونسية، والتي تضمن لكم مغامرة سياحية لا تُنسى. قرطاج، مدينة تقع قرب مدينة تونس في الجمهورية التونسية. في الشّمال الشّرقي للجمهورية على بعد 15 كلم من العاصمة فوق ربوة ارتفاعها تقريبا 57 م ويمتد شريطها الساحلي على حوالي 3 كلم، ويحدها البحر الأبيض المتوسط شرقا وبلدية سيدي أبي سعيد شمالا وبلدية المرسى غربا وبلدية الكرم جنوبا.



سياحيًا وبمقتضى الأمر رقم 1246 لسنة 1985 صنف موقع قرطاج ضمن قائمة التراث العالمي التي وضعتها اليونسكو. وبصفتها مدينة سياحية يزورها ما يقارب مليون سائح سنويا. اكتشفوا أجمل الأماكن في قرطاج: متحف قرطاج متحف قرطاج يجذبك إليه بالمجموعات المختلفة من التحف الأثرية، التي تجسّد 3 فترات زمنية مرّت بها المدينة بينها البونيقية والرومانية.



المسرح الروماني من أكثر المسارح روعة في العالم العربي المسرحُ الروماني في قرطاج.



الهندسة المعمارية فيه لافتة للنظر، إذ يضمّ العديد من الأعمدة الرخامية المنتصبة. أمّا زينة المسرح فمجسّدة في التماثيل الموزّعة في أنحائه، كتمثال الإله أبولو. وتجد فيه كذلك قسماً مهمّاً من التاريخ الموجود في قرطاج.



الحي البونيقي والفوروم لا تفوّت زيارة هذا الحيّ الذي يقع إلى جانب متحف قرطاج الوطني، ويضمّ جناحاً تابعاً للمتحف، مشيّداً في الهواء الطلق. تجدين في هذا الحي عدداً من الشوارع المميّزة مع مباني من طبقات متعددة، وعدداً كبيراً من الشقق.



