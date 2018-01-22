عرض اوبرا لاسولانبولا لبلليني في سلطنة عمان

انسامد - القاهرة 22 يناير / كانون ثاني - صفق الجمهور العماني بحرارة شديدة لاوبرا لاسولانبولا التي عرضت يوم الخميس بدار الاوبرا الملكية والتي تنظمها مؤسسة ارينا دي فيرونا .



وللمرة الرابعة قامت مؤسسة ارينا دي فيرونا بزيارة عمان حيث تلقت هناك و لاربع مرات اجماع الراي العام و النقاد بالاجماع و ذلك وفقا لبيان صدر عن المسرح الايطالي و تم ارساله الي انسامد و غولف .



بعد توراندوت و انا كابوليتي و انا مونتيشي فقد سحرت اوبرا لاسولانبولا لبيلليني الجمهور المثقف و الشغوف في دار الاوبرا الملكية في مسقط ، مما يثبت ايضا تقدير البلاد للتميز الثقافي الايطالي مثل مؤسسة ارينا دي فيرونا وقد انهي في الواقع العرض الاول بتصفيق طويل دام اكثر من عشر دقائق.

Foto Ennevi/Fondazione Arena di Verona