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عرض اوبرا لاسولانبولا لبلليني في سلطنة عمان
تصفيق حاد و تقدير للتميز الثقافي الايطالي
    Foto Ennevi/Fondazione Arena di Verona

    انسامد - القاهرة 22 يناير / كانون ثاني - صفق الجمهور العماني بحرارة شديدة لاوبرا لاسولانبولا التي عرضت يوم الخميس بدار الاوبرا الملكية والتي تنظمها مؤسسة ارينا دي فيرونا .

    وللمرة الرابعة قامت مؤسسة ارينا دي فيرونا بزيارة عمان حيث تلقت هناك و لاربع مرات اجماع الراي العام و النقاد بالاجماع و ذلك وفقا لبيان صدر عن المسرح الايطالي و تم ارساله الي انسامد و غولف .

    بعد توراندوت و انا كابوليتي و انا مونتيشي فقد سحرت اوبرا لاسولانبولا لبيلليني الجمهور المثقف و الشغوف في دار الاوبرا الملكية في مسقط ، مما يثبت ايضا تقدير البلاد للتميز الثقافي الايطالي مثل مؤسسة ارينا دي فيرونا وقد انهي في الواقع العرض الاول بتصفيق طويل دام اكثر من عشر دقائق.

    Foto Ennevi/Fondazione Arena di Verona

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