Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
سفر و سياحة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

سفر و سياحة - ثقافة
معرض ستيندال حتي 31 مايو بقصر بوسي بوتشي
    Invito a Palazzo , tra i nuovi Palazzi : EMILIA ROMAGNA, Parma, Palazzo Bossi Bocchi (2)

    انسامد - 26 فبراير - شباط - بدأ في 22 فبراير في قصر بوسي بوتشي في مدينة بارما معرضا خاصا بالاديب ستيندال ( هنري بيليولد الذي في جرينوبل 1783 و مات في باريس 1842)و يستمر حتي 31 مايو القادم و يعرض فيه اعمال و رسومات لشخصيات روايته الشهيرة لا سيرتوزا دي بارما.

    و كان ستيندال قد انتهي من روايته في عام 1838 و استغرق 53 يوما لانجازها .

    و ياتي المعرض في اطار برنامج بارم عاصمة الثقافة الايطالية 2020 تحت رعاية مؤسسة كاري بارما و مؤسسة كارلو ماتيولي .

    يقدم المعرض الصور التي رسمها الفنان كارلو ماتيولي لشخصيات الرواية و يحكي قصة كتابة الرواية نفسها و مفهومها و طريقة تحريرها و نشرها.

    و بهذه المناسبة صدرت 50 نسخة من الرواية باللغتين الفرنسية و الايطالية بالتعاون مع مجمع لابيلوتا بيبليوتيكا بالاتينا و كانت اول نسخة تصدر بالفرنسية في عام 1839.

    و سيكون في المعرض صورة شخصية لستيندال و بعض الذكريات و التي ستساهم في تخيل المناخ الذي كتب فيه الكاتب روايته.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    كارتون :اغنية فريق ريتشي اي بوفري

    ألبوم الصور