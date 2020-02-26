معرض ستيندال حتي 31 مايو بقصر بوسي بوتشي

انسامد - 26 فبراير - شباط - بدأ في 22 فبراير في قصر بوسي بوتشي في مدينة بارما معرضا خاصا بالاديب ستيندال ( هنري بيليولد الذي في جرينوبل 1783 و مات في باريس 1842)و يستمر حتي 31 مايو القادم و يعرض فيه اعمال و رسومات لشخصيات روايته الشهيرة لا سيرتوزا دي بارما.



و كان ستيندال قد انتهي من روايته في عام 1838 و استغرق 53 يوما لانجازها .



و ياتي المعرض في اطار برنامج بارم عاصمة الثقافة الايطالية 2020 تحت رعاية مؤسسة كاري بارما و مؤسسة كارلو ماتيولي .



يقدم المعرض الصور التي رسمها الفنان كارلو ماتيولي لشخصيات الرواية و يحكي قصة كتابة الرواية نفسها و مفهومها و طريقة تحريرها و نشرها.



و بهذه المناسبة صدرت 50 نسخة من الرواية باللغتين الفرنسية و الايطالية بالتعاون مع مجمع لابيلوتا بيبليوتيكا بالاتينا و كانت اول نسخة تصدر بالفرنسية في عام 1839.



و سيكون في المعرض صورة شخصية لستيندال و بعض الذكريات و التي ستساهم في تخيل المناخ الذي كتب فيه الكاتب روايته.

