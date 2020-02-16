عرض رسائل أرتيميسيا جنتيليسي في لندن

أنسامد - 16 فبراير /شباط - يحتفظ أرشيف عائلة فريسكوبالدي إحدي العائلات الشهيرة في فلورنسا بإيطاليا بأربع رسائل غرامية كتبتها الرسامة الايطالية أرتيميسيا جنتيليسي، لتكشف عن قصة حب تعكس لوحة جميلة تجمع بين المال والقوة كتبت أرتيميسيا جنتيليسي هذه الرسائل إلى حبيبها البالغ من العمر 20 عاما، فرانشيسكو ماريا مارينغي، شاب ثري من عائلة أرستقراطية عريقة في فلورنسا.



وبعد ترميم تلك الرسائل، تم عرضها في فلورنسا قبل مغادرتها إلى لندن لعرضها في أكبر معارض المملكة المتحدة، حيث سيتم عرضها في الفترة من 4 أبريل إلى 26 يوليو في معرض لندن الوطني.



تم العثور على هذه الرسائل في عام 2011 من قبل البروفيسور فرانشيسكو سوليناس خلال دراسته في أرشيف عائلة فريسكوبالدي.



