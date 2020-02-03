المواقع الثقافية الصقلية من بين الأكثر زيارة في إيطاليا

انسامد - 3 فبراير - شباط - عد وادي المعابد في أغريجنتو والمسرح القديم في تاورمينا من بين المواقع الأكثر زيارة في إيطاليا ، فوق المتحف المصري ، وفيناريا ريل في تورينو ، وريغيا كاسيرتا ، وفيلا أدريانا ، وفيلا ديست في تيفولي ، وفقًا للبيانات الصادرة في الجمعة من قبل الدائرة الثقافية الإقليمية بقيادة سيرجيو اليساندرو. كانت سيراكوزا في القمة مع فيلا ديل كاسال في ميدان ارميرينا وحدائق سيجيستا و سيلينينت ودير مونريال. أصدرت وزارة الثقافة في الأيام الأخيرة تصنيفًا وطنيًا دون تضمين المواقع الصقلية ، نظرًا لاستقلال المنطقة في هذا القطاع.



كانت سبعة مواقع صقلية من بين أهم 37 وجهة في إيطاليا.



وقد شملت الحديقة الأثرية في وادي المعابد في أجريجينتو ، والتي استقطبت في عام 2019 أكثر من 940،000 زائر ، مسرح تاورمينا القديم ، مع ما يقرب من 890،000 زائر ، على مقربة من الكولوسيوم في روما ، وأوفيزي في فلورنسا والحديقة الأثرية بومبي.



استقبل متنزه نيابوليس الأثري في سيراكوزا ما يقرب من 700000 زائر قبل متحف نابولي الأثري ، ومعرض بورغيزي في روما ، ومتحف بايستم الأثري ، و بيناكوتيكا في بريرا ، والمتحف الملكي في تورينو ، حيث سجل نموًا كبيرًا أيضًا بفضل التدابير الحديثة نفذت من قبل الحكومة الإقليمية التي أعادت تنظيم نظام الحدائق الأثرية.



تعد ثقافة صقلية ومواقعها مثل المنتزهات الأثرية والمتاحف والمعارض والمكتبات - التي شدد عليها الحاكم نيلو موسوميسي - تراثًا مشتركًا يحتاج إلى الحفاظ عليه وتثمينه. إنها بالتأكيد أماكن تحتاج إلى جذب السياحة وخلق دورة إنتاجية وتوظيفية مع كونها جزءًا لا يتجزأ من الإقليم وهويته وتوليد النمو المدني لمجتمعنا .



