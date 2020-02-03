المواقع الثقافية الصقلية من بين الأكثر زيارة في إيطاليا

انسامد - 3 فبراير - شباط - عد وادي المعابد في أغريجنتو والمسرح
القديم في تاورمينا من بين المواقع الأكثر زيارة في إيطاليا ، فوق
المتحف المصري ، وفيناريا ريل في تورينو ، وريغيا كاسيرتا ، وفيلا
أدريانا ، وفيلا ديست في تيفولي ، وفقًا للبيانات الصادرة في
الجمعة من قبل الدائرة الثقافية الإقليمية بقيادة سيرجيو
اليساندرو. كانت سيراكوزا في القمة مع فيلا ديل كاسال في ميدان
ارميرينا وحدائق سيجيستا و سيلينينت ودير مونريال.
أصدرت وزارة الثقافة في الأيام الأخيرة تصنيفًا وطنيًا دون تضمين
المواقع الصقلية ، نظرًا لاستقلال المنطقة في هذا القطاع.
كانت سبعة مواقع صقلية من بين أهم 37 وجهة في إيطاليا.
وقد شملت الحديقة الأثرية في وادي المعابد في أجريجينتو ، والتي
استقطبت في عام 2019 أكثر من 940،000 زائر ، مسرح تاورمينا القديم
، مع ما يقرب من 890،000 زائر ، على مقربة من الكولوسيوم في روما ،
وأوفيزي في فلورنسا والحديقة الأثرية بومبي.
استقبل متنزه نيابوليس الأثري في سيراكوزا ما يقرب من 700000 زائر
قبل متحف نابولي الأثري ، ومعرض بورغيزي في روما ، ومتحف بايستم
الأثري ، و بيناكوتيكا في بريرا ، والمتحف الملكي في تورينو ، حيث
سجل نموًا كبيرًا أيضًا بفضل التدابير الحديثة نفذت من قبل الحكومة
الإقليمية التي أعادت تنظيم نظام الحدائق الأثرية.
تعد ثقافة صقلية ومواقعها مثل المنتزهات الأثرية والمتاحف والمعارض
والمكتبات - التي شدد عليها الحاكم نيلو موسوميسي - تراثًا مشتركًا
يحتاج إلى الحفاظ عليه وتثمينه. إنها بالتأكيد أماكن تحتاج إلى جذب
السياحة وخلق دورة إنتاجية وتوظيفية مع كونها جزءًا لا يتجزأ من
الإقليم وهويته وتوليد النمو المدني لمجتمعنا .