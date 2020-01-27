Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
سفر و سياحة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

سفر و سياحة - ثقافة
ايطاليا تحتفل بذكري وفاة رافائيلو
    انسامد - 27 يناير - كانون الثاني - تحتفل ايطاليا هذا العام بالذكري الخمسمائة لوفاة فنان عصر النهضة رافائيلو و ذلك باعداد المؤتمرات الصحفية و الاحداثيات الرياضية و التبادل الثقافي و الانشطة الابداعية و الزيارات الميدانية . و قد بدأت المؤتمرات من يناير و ستستمر حتي نهاية العام.

    و من بين الانشطة الهامة جدا معرض رافائيلو و بالداسار كستيليوني و يستمر من شهر يونيو حتي اكتوبر في قصر دودجزو يحكي المعرض تاريخ قارة اوروبا في عصر النهضة الذي عاشت فيه عائلات كبيرة من النبلاء و الكتاب و الدبلوماسيين و الادباء و الفادة العظام .

    و ستتضمن الاحتفالية الصور و النصوص كما سيكون هناك رواة للاطفال و للكبار .

    و بدئا من شهر ابريل سيمكن للزائرين التعرف علي الاماكن التي عاش فيها رافائيلو طفولته بالاضافة الي احتفالية ضخمة حول علاقته بعصر النهضة .

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    قطيع الدلافين يعبر متنزه بونتا كامبانيلا

    ألبوم الصور