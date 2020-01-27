ايطاليا تحتفل بذكري وفاة رافائيلو

انسامد - 27 يناير - كانون الثاني - تحتفل ايطاليا هذا العام بالذكري الخمسمائة لوفاة فنان عصر النهضة رافائيلو و ذلك باعداد المؤتمرات الصحفية و الاحداثيات الرياضية و التبادل الثقافي و الانشطة الابداعية و الزيارات الميدانية . و قد بدأت المؤتمرات من يناير و ستستمر حتي نهاية العام.



و من بين الانشطة الهامة جدا معرض رافائيلو و بالداسار كستيليوني و يستمر من شهر يونيو حتي اكتوبر في قصر دودجزو يحكي المعرض تاريخ قارة اوروبا في عصر النهضة الذي عاشت فيه عائلات كبيرة من النبلاء و الكتاب و الدبلوماسيين و الادباء و الفادة العظام .



و ستتضمن الاحتفالية الصور و النصوص كما سيكون هناك رواة للاطفال و للكبار .



و بدئا من شهر ابريل سيمكن للزائرين التعرف علي الاماكن التي عاش فيها رافائيلو طفولته بالاضافة الي احتفالية ضخمة حول علاقته بعصر النهضة .



