ايطاليا تحتفل بذكري وفاة رافائيلو

انسامد - 27 يناير - كانون الثاني - تحتفل ايطاليا هذا العام
بالذكري الخمسمائة لوفاة فنان عصر النهضة رافائيلو و ذلك باعداد
المؤتمرات الصحفية و الاحداثيات الرياضية و التبادل الثقافي و
الانشطة الابداعية و الزيارات الميدانية .
و قد بدأت المؤتمرات من يناير و ستستمر حتي نهاية العام.
و من بين الانشطة الهامة جدا معرض رافائيلو و بالداسار كستيليوني و
يستمر من شهر يونيو حتي اكتوبر في قصر دودجزو يحكي المعرض تاريخ
قارة اوروبا في عصر النهضة الذي عاشت فيه عائلات كبيرة من النبلاء
و الكتاب و الدبلوماسيين و الادباء و الفادة العظام .
و ستتضمن الاحتفالية الصور و النصوص كما سيكون هناك رواة للاطفال و
للكبار .
و بدئا من شهر ابريل سيمكن للزائرين التعرف علي الاماكن التي عاش
فيها رافائيلو طفولته بالاضافة الي احتفالية ضخمة حول علاقته بعصر
النهضة .