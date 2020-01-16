بارم عاصمة الثقافة الايطالية في 2020

انسامد - 16 يناير - كانون الثاني - استمرت الاحتفالات بمدينة بارم التي اختيرت كعاصمة للثقافة الايطالية لعام 2020 علي مدي ثلاثة ايام 11 و 12 و 13 يناير .



و بدات الاحتفالات بمواكب مرت بمعالم المدينة حيث ارتدي العارضون الملابس ذات اللون الاصفر و قد حضر مراسم اليوم الثاني للاحتفالات الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا في مسرح ريجيو حيث حضر اوبرا جاندان بوتشيني و التي اخرجها جوزيبي فريجيني.



كما تم اعداد الكثير من المعارض و الكرنفالات الفنية و المسرحيات .



و من ضمن المعارض كان هناك معرض للمنتجات الغذائية تحت عنوان نحن سلة غذاء الكوكب و عرض من خلاله منتجات غذائية صحية صديقة للبيئة.



و في اليوم الثالث فتحت المتاحف و الاماكن الفنية ابوابها بشكل استثنائي للزوار علي مدي اليوم.



