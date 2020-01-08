فيلا البرتو سوردي تتحول الي متحف من مارس الي يونيو 2020

انسامد - 8 يناير - كانون الثاني - في الذكرى المئوية لميلاد الفنان ألبرتو سوردي ، سيفتح المقر التاريخي الروماني للممثل أبوابه لاقامة معرضا لمقتنياته.



سيستمر المعرض في الفترة من من مارس إلى يونيو 2020 حيث وافقت مؤسسة متحف ألبرتو سوردي والمجلس العسكري راجي على الترويج و عمل الدعاية اللازمة له.



سيتم اقامة المعرض "في مختلف غرف الفيلا". سيكون "خط سير للوسائط المتعددة" كما يقام جناح "في الساحة أمام الفيلا التي ستستضيف قاعة سينما مجانية لعرض أفلام مختلفة" .قام بها الفنان .



قالت فرجينيا راجي مديرة الكابيتول ان المعرض يعتبر "فرصة ثقافية لا جدال فيها لمدينة روما والتي دمغت اداء ألبرتو سوردي في سنوات طويلة من حياته المهنية بحيث كانت رومانيته سمة قوية لكل تمثيلاته الفنية ".



يعمل المعرض ليس فقط علي تركيز الضؤ علي موهبة سوردي و نشاطه الفني و رسم صورة له و لكن أيضًا ابراز "المهارات المهنية متعددة الجوانب للممثل الروماني طوال 60 عامًا من حياته المهنية ، كان ممثلًا ومغنيًا وملحنًا وموسيقيًا وصحفيًا ومخرجًا .



