معرض عن رفائيلو سانزيو في روما

أنسامد - 29 ديسمبر/ كانون الأول - تستضيف العاصمة الايطالية روما في 5 مارس المقبل معرضا عن أعمال الرسام الايطالي الشهير رفائيلو سانزيو وذلك بمناسبة مرور 500 عام على وفاته.



وسيضم المعرض الذي يحمل اسم رفائيلو أكثر من مائتي عمل من لوحات ورسومات وأعمال المقارنة اهداءا لرفائيلو سانزيو أشهر فناني عصر النهضة الذي توفي في روما في 6 أبريل 1520 في عمر 37 عاما فقط.



يأتي المعرض في إطار الاحتفالات العالمية بذكرى وفاة الرسام الايطالي، ويمثل الحدث الرئيسي للبرنامج الذي أقرته اللجنة الوطنية التي أنشأها وزير الثقافة داريو فرانكيتشيني.



بمناسبة المعرض، تم جمع مجموعة كبيرة من أعمال رفائيلو سانزيو تشمل أكثر من 100 عمل تضم لوحات ورسومات من عدة معارض. كما ساهمت أيضا العديد من المتاحف الدولية في إثراء المعرض، مثل متاحف الفاتيكان، متحف اللوفر، معرض لندن الوطني، المعرض الوطني للفنون في واشنطن والمتحف البريطاني.



سيتم افتتاح المعرض في 3 مارس 2020 بحضور كبار المسؤولين الحكوميين والممثلين الرسميين للدول المشاركة في المعرض. وبدءا من 5 مارس، سيفتح المعرض للجمهور ويستمر حتى 2 يونيو القادم.



