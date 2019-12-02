متحف ومعرض عن فيديريكو فيليني في ريميني

أنسامد - 2 ديسمبر/ كانون الأول - تستضيف مدينة ريميني الايطالية معرضا ضخما ومتحفا كبيرا عن أعمال المخرج الايطالي الشهير فيديريكو فلـيني وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المؤوية لميلاد فلـيني الذي ولد في 1920.



كان فيديريكو فلـيني مخرجا عظيما عرف كيف يروي القصص ويتوقع المستقبل من خلال أعماله، كما كان فنانا قادرا على ترجمة رؤياه لبلد بأكمله.



وسيتم عرض العديد من الاعمال الخاصة بفيديريكو فلـيني خلال المعرض، ليس فقط الأفلام، ولكن هناك العديد من المواد التي يتم الكشف عنها لاول مرة.



ويعد هذا المعرض هو الأول من بين العديد من المبادرات التي سيتم تنظيمها خلال عام 2020 (وحتى 2021) بمناسبة الذكرى المئوية لميلاده. يقام المعرض في قلعة كاستل سيسموندو في الفترة بين 14 ديسمبر حتى 15 مارس.



وفي ديسمبر 2020، سيتم افتتاح متحف فيديريكو فيليني الدولي أيضا في ريميني، وهو مشروع طموح من بين المشاريع الوطنية الكبرى.



