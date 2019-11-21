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اعادة تخطيط قاعات عرض اكاديمية البندقية
    انسامد - 21 نوفمبر - تشرين ثان - تم تجهيز صالات العرض في أكاديمية فينيسيا بمساحات استقبال متجددة في التصميم والتخطيط ومواءمة مع المعايير الأوروبية ، ومكتبة جديدة مع مشروع تحريري وخط تسويقي ، بالإضافة إلى مسارات مخصصة وجولات منتقاة بعناية تعتمد على العمر والاهتمامات الخاصة بالزائرين.

    تعتبر اكاديمية البندقية الثانية من بين متاحف الدولة المستقلة بعد المتحف الوطني للفن الحديث في روما و التي تقدم منذ اخر اغسطس الماضي خدمات حجز التذاكر والمكتبة وتقديم الخدمات الارشادية للزيارة بالاضافة الي تحويلها الي صالة عرض كبيرة .

    كما تم تجهيز المداخل لاستيعاب اعداد اكبر من الزوار و تحولت الي نقطة استقبال ومعلومات.

    يعمل خط الترويج الجديد ، المصمم وفقًا لطرق الاستدامة البيئية الخالية من منتجات البلاستيك ، التأكيد على العلاقة بين المجموعة الدائمة والسياق المرجعي لمدينة البندقية مه استخدام الأدوات والتذكارات المقترحة صديقة البيئة.

    في الوقت نفسه ، وبفضل تجربة دار نشر مارسيليو ايديتورى ، التي شاركت لسنوات في نشر كتالوجات ودراسات عن أعظم الفنانين الإيطاليين والأجانب ، تقوم الاكاديمية بتطوير مشروع نشر جديد لمرافقة الزائر على طول المسار الواسع.. يتم التخطيط لنشر أدلة المتاحف الجديدة ، وكذلك المنتجات التحريرية المخصصة للمجموعة بأكملها وترميمها ، والفهارس المصورة الصغيرة.

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