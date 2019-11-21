اعادة تخطيط قاعات عرض اكاديمية البندقية

انسامد - 21 نوفمبر - تشرين ثان - تم تجهيز صالات العرض في
أكاديمية فينيسيا بمساحات استقبال متجددة في التصميم والتخطيط
ومواءمة مع المعايير الأوروبية ، ومكتبة جديدة مع مشروع تحريري وخط
تسويقي ، بالإضافة إلى مسارات مخصصة وجولات منتقاة بعناية تعتمد
على العمر والاهتمامات الخاصة بالزائرين.
تعتبر اكاديمية البندقية الثانية من بين متاحف الدولة المستقلة بعد
المتحف الوطني للفن الحديث في روما و التي تقدم منذ اخر اغسطس
الماضي خدمات حجز التذاكر والمكتبة وتقديم الخدمات الارشادية
للزيارة بالاضافة الي تحويلها الي صالة عرض كبيرة .
كما تم تجهيز المداخل لاستيعاب اعداد اكبر من الزوار و تحولت الي
نقطة استقبال ومعلومات.
يعمل خط الترويج الجديد ، المصمم وفقًا لطرق الاستدامة البيئية
الخالية من منتجات البلاستيك ، التأكيد على العلاقة بين المجموعة
الدائمة والسياق المرجعي لمدينة البندقية مه استخدام الأدوات
والتذكارات المقترحة صديقة البيئة.
في الوقت نفسه ، وبفضل تجربة دار نشر مارسيليو ايديتورى ، التي
شاركت لسنوات في نشر كتالوجات ودراسات عن أعظم الفنانين الإيطاليين
والأجانب ، تقوم الاكاديمية بتطوير مشروع نشر جديد لمرافقة الزائر
على طول المسار الواسع.. يتم التخطيط لنشر أدلة المتاحف الجديدة ،
وكذلك المنتجات التحريرية المخصصة للمجموعة بأكملها وترميمها ،
والفهارس المصورة الصغيرة.