المطبخ الإيطالي يصل فلسطين وإسرائيل

أنسامد - 17 نوفمبر/ تشرين الثاني - وصل المطبخ الإيطالي إلى إسرائيل، حيث يشهد السوق هناك نموا باستمرار، وكذلك في الأراضي الفلسطينية حيث يتم التخطيط لتنظيم دورات تدريبية للطهاة المحليين.



يعد قطاع الأغذية الإيطالي في إسرائيل من بين أكبر القطاعات، حيث بلغ إجمالي الصادرات 159 مليون يورو بزيادة قدرها 13.1% في عام 2018.



تزداد أهمية هذا القطاع مع انطلاق النسخة الرابعة من "أسبوع المطبخ الإيطالي في إسرائيل"، الذي يعقد في الفترة بين 17-23 نوفمبر في إطار "أسبوع المطبخ الإيطالي" في العالم الذي تنظمه وزارة الخارجية الإيطالية للترويج للطعام والنبيذ الإيطالي.



وفي الأراضي الفلسطينية، قالت القنصلية الإيطالية العامة في القدس إنها تنظم سلسلة من الأحداث الهادفة إلى تعزيز ثقافة الطعام والأكل الصحي، المتمثلة في النظام الغذائي المتوسطي المدرج ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو.



يتم تنظيم هذه الفاعلية برعاية شركة Bottene الإيطالية المصنعة لماكينات المعكرونة ومنتج القهوة الفلسطيني أبو رشيد الذي يستخدم الماكينات الإيطالية فقط.



سيتم تنظيم دورات تدريبية لأكثر من 100 من الطهاة المحليين لتعليمهم أساسيات ثقافة النكهة وتقنيات إنتاج المعكرونة الإيطالية التقليدية محلية الصنع وأصولها الإقليمية وتأثيرها في العالم العربي.



وقال القنصل الإيطالي العام في القدس، فابيو سوكولوفيتش، إن أسبوع المطبخ الإيطالي طريقة فعالة لتعزيز الثقافة الإيطالية والجمع بين التقاليد المختلفة ذات الجذور المتوسطية المشتركة.



