الاحتفال بالذكري 250 لوفاة جيوفني باتيستاتيبولو

انسامد - 11 نوفمبر - تشرين ثان - احتفالا بالذكري السنوية 250 لوفاة افضل رسامي البندقية جيوفاني باتيستا تيبولو يقام في كل من شتوتجارت جاليري ديل اكاديميا في البندقية و اللوفر بباريس و متروبوليتان في نيويورك معارض عدة تضم اكثر من 50 لوحة من اشهر لوحاته .



ويستمر المعرض حتي 2 فبراير 2020 و يسلط الضؤ علي اصالة و تنوع انتاجه الفني خاصة التجديد العميق الذي استحدثه الفنان علي عالم الرسم .



و يمكن للزائر مشاهدة روائع الفنان من خلال الموضوعات الاسطورية الي يعالجها من الزوايا الدينية و التاريخية و حتي الرسوم الكاريكاتورية التي اظهرت قدرته علي اعادة صياغة الواقع من حوله باسلوب و حساسية مبتكرة بالاضافة الي قدرته علي استيعاب المحفزات الخارجية بشكل طبيعي غير مفتعل .



قضي الفنان الاشهر معظم سنوات عمره في اسبانيا و قد استدعاه تشارلز الثالث الي مدريد لتزيين غرف القصر الملكي