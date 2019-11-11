الاحتفال بالذكري 250 لوفاة جيوفني باتيستاتيبولو

انسامد - 11 نوفمبر - تشرين ثان - احتفالا بالذكري السنوية 250
لوفاة افضل رسامي البندقية جيوفاني باتيستا تيبولو يقام في كل من
شتوتجارت جاليري ديل اكاديميا في البندقية و اللوفر بباريس و
متروبوليتان في نيويورك معارض عدة تضم اكثر من 50 لوحة من اشهر
لوحاته .
ويستمر المعرض حتي 2 فبراير 2020 و يسلط الضؤ علي اصالة و تنوع
انتاجه الفني خاصة التجديد العميق الذي استحدثه الفنان علي عالم
الرسم .
و يمكن للزائر مشاهدة روائع الفنان من خلال الموضوعات الاسطورية
الي يعالجها من الزوايا الدينية و التاريخية و حتي الرسوم
الكاريكاتورية التي اظهرت قدرته علي اعادة صياغة الواقع من حوله
باسلوب و حساسية مبتكرة بالاضافة الي قدرته علي استيعاب المحفزات
الخارجية بشكل طبيعي غير مفتعل .
قضي الفنان الاشهر معظم سنوات عمره في اسبانيا و قد استدعاه تشارلز
الثالث الي مدريد لتزيين غرف القصر الملكي