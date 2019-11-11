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الاحتفال بالذكري 250 لوفاة جيوفني باتيستاتيبولو
    انسامد - 11 نوفمبر - تشرين ثان - احتفالا بالذكري السنوية 250 لوفاة افضل رسامي البندقية جيوفاني باتيستا تيبولو يقام في كل من شتوتجارت جاليري ديل اكاديميا في البندقية و اللوفر بباريس و متروبوليتان في نيويورك معارض عدة تضم اكثر من 50 لوحة من اشهر لوحاته .

    ويستمر المعرض حتي 2 فبراير 2020 و يسلط الضؤ علي اصالة و تنوع انتاجه الفني خاصة التجديد العميق الذي استحدثه الفنان علي عالم الرسم .

    و يمكن للزائر مشاهدة روائع الفنان من خلال الموضوعات الاسطورية الي يعالجها من الزوايا الدينية و التاريخية و حتي الرسوم الكاريكاتورية التي اظهرت قدرته علي اعادة صياغة الواقع من حوله باسلوب و حساسية مبتكرة بالاضافة الي قدرته علي استيعاب المحفزات الخارجية بشكل طبيعي غير مفتعل .

    قضي الفنان الاشهر معظم سنوات عمره في اسبانيا و قد استدعاه تشارلز الثالث الي مدريد لتزيين غرف القصر الملكي
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