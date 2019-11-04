وسام اوروبا 2019 لكنيسة الكفن المقدس في تورينو

انسامد - 4 نوفمبر - تشرين ثاني - حصلت كنيسة الكفن المقدس في تورينو بعد فترة قصيرة من اعادة افتتاحها علي افضل تكريم من اوروبا و هو وسام اوروبا نوسترا 2019 للمحفوظات و مقرها باريس.



وقد رشحها لهذا الوسام المفوضية الاوروبية و اوروبا نوسترا و هي الشبكة الرئيسية للتراث الثقافي و التي تحتفل سنويا باحد الموروثات المتميزة في المجال التراثي .



شهدت التحفة الباروكية التي صممها الفنان الايطالي غوارينو غواريني اعادة ترميمها بعد ان كان قد لحق بها أضرار جسيمة في أبريل 1997 بسبب حريق ضخم .



وقد تم ترميمها من خلال ثلاثة مواقع بناء مختلفة بالتناوب على مدار عشرين عامًا.. و قد اصبحت اليوم واحدة من أكثر االروائع الباروكية الجديرة بالزيارة.



وبمناسبة حفل توزيع الجوائز ، سيتم أيضًا الكشف عن الفائز بجائزة الاختيار العام و التي يتحكم فيها تصويت الجمهور ، و هي نفس المسابقة التي تم فيها اختيار الكنيسة والتي شهدت أيام التصويت دعمًا رائعًاو حصلت علي نسبة عالية من التصويت