وسام اوروبا 2019 لكنيسة الكفن المقدس في تورينو

انسامد - 4 نوفمبر - تشرين ثاني - حصلت كنيسة الكفن المقدس في
تورينو بعد فترة قصيرة من اعادة افتتاحها علي افضل تكريم من اوروبا
و هو وسام اوروبا نوسترا 2019 للمحفوظات و مقرها باريس.
وقد رشحها لهذا الوسام المفوضية الاوروبية و اوروبا نوسترا و هي
الشبكة الرئيسية للتراث الثقافي و التي تحتفل سنويا باحد الموروثات
المتميزة في المجال التراثي .
شهدت التحفة الباروكية التي صممها الفنان الايطالي غوارينو غواريني
اعادة ترميمها بعد ان كان قد لحق بها أضرار جسيمة في أبريل 1997
بسبب حريق ضخم .
وقد تم ترميمها من خلال ثلاثة مواقع بناء مختلفة بالتناوب على مدار
عشرين عامًا.. و قد اصبحت اليوم واحدة من أكثر االروائع الباروكية
الجديرة بالزيارة.
وبمناسبة حفل توزيع الجوائز ، سيتم أيضًا الكشف عن الفائز بجائزة
الاختيار العام و التي يتحكم فيها تصويت الجمهور ، و هي نفس
المسابقة التي تم فيها اختيار الكنيسة والتي شهدت أيام التصويت
دعمًا رائعًاو حصلت علي نسبة عالية من التصويت