معرض عن أعمال كانوفا وثورفالدن في جاليري إيطاليا

انسامد - 27 اكتوبر/ تشرين الاول - يستضيف "جاليري ايطاليا" معرضا يضم لأول مرة أعمال اثنين من أفضل فناني النحت الحديث، وهما الإيطالي أنطونيو كانوفا (1757-1822) والدانماركي بيرتيل ثورفالدن (1770-1844).



يتم تنظيم هذا المعرض من 25 أكتوبر الجاري حتى 15 مارس 2020 بالتعاون مع متحف هيرميتاج في سان بطرسبرغ ومع متحف تورفالدسون في كوبنهاجن.



يقدم المعرض أكثر من 160 عملًا مقسمًا إلى سبعة عشر قسمًا. ويهدف المعرض إلى توثيق الابداع غير العادي في أعمال كانوفا وثورفالدن. علق جيوفاني بازولي رئيس متحف إنتيسا سان بولو الذي يستضيف المعرض، قائلاً: يمثل هذا المعرض أهمية كبيرة في عملية تعزيز الفن والثقافة الإيطالية التي يقوم بها جاليري إيطاليا. إنه مسار يزداد أهمية على المستوى الدولي.



