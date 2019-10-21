عرض لوحة عذراء سان فرانسسكو في فانو و روما وسنيجاليا

انسامد - 21 اكتوبر - تشرين اول - اخيرا انتهت الفنانون و خبراء
الترميم الايطاليون من اعمال ترميم لوحة العذراء مع الابن و
القديسين القادمة من سان فرانسيسكو و التي دمرها تماما زلزال 2016
.
و تعود تلك اللوحة الي القرن السادس عشر و قام برسمها اكثر من فنان
و قد طلبها عمال المناجم في مدينة اوسيمو من الفنان الايطالي
فيتوريو كريفيلي لايداعها كنيستهم في سان فرانسيسكو و قد انهاها
جوليانو فانو او اوتافيانو دولشي لانه و حتي الان لم يتمكن اي من
المؤرخين من نسبتها لاحد الفنانين.
و قد بدات اعمال الترميم في يناير 2019 في سان دو مينيكو حيث خضعت
لاعمال الترميم تحت رعاية خبراء و فنانين و مؤرخين ايطاليين .ستظل
لوحة مادونا مع الطفل والقديسين والرسل المستعادة إلى جمالها
الأصلي في فانو حتى 22 نوفمبر ، ثم سيتم نقلها لمعرض في أسكولي ،
وكذلك في روما وسنيجاليا".