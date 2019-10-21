عرض لوحة عذراء سان فرانسسكو في فانو و روما وسنيجاليا

انسامد - 21 اكتوبر - تشرين اول - اخيرا انتهت الفنانون و خبراء الترميم الايطاليون من اعمال ترميم لوحة العذراء مع الابن و القديسين القادمة من سان فرانسيسكو و التي دمرها تماما زلزال 2016 .



و تعود تلك اللوحة الي القرن السادس عشر و قام برسمها اكثر من فنان و قد طلبها عمال المناجم في مدينة اوسيمو من الفنان الايطالي فيتوريو كريفيلي لايداعها كنيستهم في سان فرانسيسكو و قد انهاها جوليانو فانو او اوتافيانو دولشي لانه و حتي الان لم يتمكن اي من المؤرخين من نسبتها لاحد الفنانين.



و قد بدات اعمال الترميم في يناير 2019 في سان دو مينيكو حيث خضعت لاعمال الترميم تحت رعاية خبراء و فنانين و مؤرخين ايطاليين .ستظل لوحة مادونا مع الطفل والقديسين والرسل المستعادة إلى جمالها الأصلي في فانو حتى 22 نوفمبر ، ثم سيتم نقلها لمعرض في أسكولي ، وكذلك في روما وسنيجاليا".



