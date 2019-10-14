افتتاح حديقة الراهبات التي الهمت ليوباردي

انسامد - 14 اكتوبر - تشرين اول - افتتح الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا حديقة الراهبات الموجودة في دير سانتو ستيفان والتي الهمت اشهر الشعراء الايطاليين جاكومو ليوباردي .



جاكومو ليوباردي شاعر وكاتب إيطالي، ولد في 29 يونيو 1798 في راكنتي وتوفي في 14 يونيو 1837 في نابولي.. تغلب على مؤلفاته القتامة والألم. درس ليوباردي اللاتينية واللاهوت والفلسفة، وكتب أول أعماله وهو في الخامسة عشرة من عمره. .أصيب مبكراً بمرض خطير ظلَّ يعاني تداعياته طيلة حياته. كان مناهضاً كبيراً للحركة الرومانسية وكتب ضدَّها "ما تحدَّثَ به إيطاليٌّ حول القصيدة الرومانتيكية". .عاش حياة هي أقرب إلى العزلة؛ ومن روائعه القصائد الخمس: "الفكر المسيطر"، "حب وموت"، "إلى ذاتِه"، "كونسالفو"، و"أسباسيا"، التي كُتبت بين عامَي 1831 و1835. آخر مؤلفاته: "غروب القمر ونبتة الوزَّال". توفي في نابولي سنة 1837..ولئن يعرف ليوباردي اليوم في ايطاليا وخارجها كواحد من كبار الشعراء الايطاليين بعد بترارك فهو كان في طليعة الشعراء الايطاليين المحدثين والمجددين.. وانتماؤه الى القرن التاسع عشر زمنياً والى العصور القديمة شعرياً لم يحولا دون تطويره الشعر الايطالي وفتح افاقه على الحداثة. . لكن صعوبة لغته المشبعة بالتراكيب الأغريقية والمجازات جعلته عصياً على الترجمة فلم يرج شعره كثيراً خارج ايطاليا على رغم رواج إسمه.



