فيلا ديل بلبيانيلو في تريميزيناتفتح ابوابها للجمهور

انسامد - 3 اكتوبر - تشرين اول - للعام الخامس على التوالي ، تؤكد فيلا ديل بلبيانيلو في تريميزينا ، على بحيرة كومو انها الأكثر زيارة في إيطاليا حيث حققت رقما قياسيا جديدا في عدد الزوار بلغ 120 ألف زائر مسجل في نهاية سبتمبر .



و حسب صندوق البيئة الإيطالي يأتي الزوار من المملكة المتحدة ، فرنسا ، الولايات المتحدة ، الصين ، تايلاند ، أوروبا الشرقية والعديد منهم ياتي من الهند و ذلك في أعقاب الضجة التي سببتها شائعة اقامة حفل الزفاف في فيلا ، قبل عام ، بين اثنين من ممثلي بوليوود الشهيرة ، رانفيير سينغ وديبيكا بادوكون.



منذ الربيع الماضي ، أعلنت الفيلا عن فتح ابوابها للجمهور لمدة خمسة أيام في الأسبوع حتى عيد الغطاس.



يزداد عدد الزائرين باستمرار: قبل عامين ، كان هناك 2300 زائر شتوي ، ارتفع العدد في العام الماضي إلى 3000.



سيكون المسكن المطل على البحيرة المحاطة بحديقته مفتوحًا للجمهور حتى يوم الاثنين 6 يناير 2020 كل يوم ما عدا الاثنين اتوالأربعاء باستثناء أيام العطل.



