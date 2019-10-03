فيلا ديل بلبيانيلو في تريميزيناتفتح ابوابها للجمهور

انسامد - 3 اكتوبر - تشرين اول - للعام الخامس على التوالي ، تؤكد
فيلا ديل بلبيانيلو في تريميزينا ، على بحيرة كومو انها الأكثر
زيارة في إيطاليا حيث حققت رقما قياسيا جديدا في عدد الزوار بلغ
120 ألف زائر مسجل في نهاية سبتمبر .
و حسب صندوق البيئة الإيطالي يأتي الزوار من المملكة المتحدة ،
فرنسا ، الولايات المتحدة ، الصين ، تايلاند ، أوروبا الشرقية
والعديد منهم ياتي من الهند و ذلك في أعقاب الضجة التي سببتها
شائعة اقامة حفل الزفاف في فيلا ، قبل عام ، بين اثنين من ممثلي
بوليوود الشهيرة ، رانفيير سينغ وديبيكا بادوكون.
منذ الربيع الماضي ، أعلنت الفيلا عن فتح ابوابها للجمهور لمدة
خمسة أيام في الأسبوع حتى عيد الغطاس.
يزداد عدد الزائرين باستمرار: قبل عامين ، كان هناك 2300 زائر شتوي
، ارتفع العدد في العام الماضي إلى 3000.
سيكون المسكن المطل على البحيرة المحاطة بحديقته مفتوحًا للجمهور
حتى يوم الاثنين 6 يناير 2020 كل يوم ما عدا الاثنين اتوالأربعاء
باستثناء أيام العطل.