دولوميتيك: برنامج نسائي علي مدي خمس اسابيع

انسامد - 24 سبتمبر - ايلول - يوشك برنامج دولوميتيك علي الانتهاء
في 29 سبتمبر القادم ..وكان قد بدأ في 31 اغسطس الماضي و امتد علي
مدي خمس عطلات نهاية الأسبوع وتضمن 40 حدثًا للنساء و اقيم في
مدينة أورونزو دي كادوري .
شارك في البرنامج حوالي 20 جمعية إقليمية توفر سلسلة من الأنشطة
الرياضية والثقافية والمسرحية المخصصة بالكامل للنساء عبر الحدث
الذي يستمر خمسة أسابيع.
ستركز عطلة نهاية الأسبوع الاخير من البرنامج و هي من 27 سبتمبر -
29 سبتمبر ، على فنون الدفاع عن النفس و يقدم دورات مفتوحة للنساء
من جميع الاعمار في رياضة الكاراتيه و التيكندوو ستذهب العائدات
لجمعية رعاية مرضي السرطان .
التسجيل مفتوح عبر الإنترنت وأثناء عملية التسجيل ، يمكن للمرأة أن
تشير إلى جمعية ترغب في التبرع بها مقابل رسوم التسجيل الخاصة بها
، والاختيار بين مركز بيلونو لمناهضة العنف والرابطة الإيطالية
لمرض التصلب العصبي المتعدد .
وقالت عمدة أورونزو دي كادوري ، تاتيانا بايس بيشر ، إن المدينة
"فخورة حقًا" باستضافة هذا البرنامج واضافت "لقد كان مشروعًا
جديدًا لمنطقتنا ، حيث لا يوجد حدث آخر له أنشطة متعددة وطويلة
المدي.
اكدت عمدة المدينة علي إن العلاقة بين جبال الدولوميت والنساء لها
جذور عميقة. . فهناك عقدت القمة الأولى للمرأة في 1874و حققت نجاحا
باهرا.