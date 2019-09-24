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دولوميتيك: برنامج نسائي علي مدي خمس اسابيع
    انسامد - 24 سبتمبر - ايلول - يوشك برنامج دولوميتيك علي الانتهاء في 29 سبتمبر القادم ..وكان قد بدأ في 31 اغسطس الماضي و امتد علي مدي خمس عطلات نهاية الأسبوع وتضمن 40 حدثًا للنساء و اقيم في مدينة أورونزو دي كادوري .

    شارك في البرنامج حوالي 20 جمعية إقليمية توفر سلسلة من الأنشطة الرياضية والثقافية والمسرحية المخصصة بالكامل للنساء عبر الحدث الذي يستمر خمسة أسابيع.

    ستركز عطلة نهاية الأسبوع الاخير من البرنامج و هي من 27 سبتمبر - 29 سبتمبر ، على فنون الدفاع عن النفس و يقدم دورات مفتوحة للنساء من جميع الاعمار في رياضة الكاراتيه و التيكندوو ستذهب العائدات لجمعية رعاية مرضي السرطان .

    التسجيل مفتوح عبر الإنترنت وأثناء عملية التسجيل ، يمكن للمرأة أن تشير إلى جمعية ترغب في التبرع بها مقابل رسوم التسجيل الخاصة بها ، والاختيار بين مركز بيلونو لمناهضة العنف والرابطة الإيطالية لمرض التصلب العصبي المتعدد .

    وقالت عمدة أورونزو دي كادوري ، تاتيانا بايس بيشر ، إن المدينة "فخورة حقًا" باستضافة هذا البرنامج واضافت "لقد كان مشروعًا جديدًا لمنطقتنا ، حيث لا يوجد حدث آخر له أنشطة متعددة وطويلة المدي.

    اكدت عمدة المدينة علي إن العلاقة بين جبال الدولوميت والنساء لها جذور عميقة. . فهناك عقدت القمة الأولى للمرأة في 1874و حققت نجاحا باهرا.

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