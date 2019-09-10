برغامو تفتح منازلها التاريخية للجمهور

انسامد - 10 سبتمبر - ايلول - تفتح مدينة بيرجامو الواقعة في الشمال الشرقي لميلان منازلها التاريخية الخاصة امام الزائرين يومي 15 و 22 سبتمبر الحالي .



سيفتح أصحاب هذه المساكن ، الواقعة في بيرغامو والمنطقة المحيطة بها ، أبوابهم أمام الزوار ، وسيقودونهم لاكتشاف أماكن سرية ورائعة غنية بالتاريخ والأعمال الفنية.



سيتمكن الزائرون من استعادة ، إلى جانب المالكين ، ليس فقط الجمال التاريخي والفني للديكورات الداخلية والحدائق ، ولكن أيضًا ذكرى بعض الأحداث والوقائع المهمة المتعلقة بهذه البيئات التي يصعب الوصول إليها.



إن افتتاح هذه الزيارات في سبتمبر ، يعتبر بمثابة الجزء الثاني من الحدث الاصلي الذي بدأ في الربيع الماضي ،وله هدف محدد يتمثل في تعزيز القضايا المتعلقة بالطبيعة والمناظر الطبيعية ويأتي في اطار عيد الطبيعة 2019..في الواقع ، تحتوي معظم المنازل على ملاعب وحدائق رائعة من أنواع متنوعة للغاية.



في نفس اليوم ، ستستضيف ثلاثة من هذه المساكن التاريخية في برغامو - قصر أجيلاردي ، وقصر موروني ، وقصر تيرزي ، معرضا للسجاد -و هو يتركز حول السجاد الشرقي الذي يحمل رسومات لحدائق و ازهار و الذي تنتجه و تروج له مؤسسة تاسارا" ، بالتعاون مع غاليريا موشيه تابنيا في ميلانو.



مؤسسة تاسارا، التي تعمل منذ عشر سنوات لدعم الثقافة والتعليم بين فالي كامونيكا ومقاطعة بريشيا ، تلقت في عام 2014 تبرعا من المهندس رومان زالسكي و هو عبارة عن مجموعة خاصة كاملة من اهم قطع السجاد الحالي ، تتكون من 1325 سجادة تبدأ من القرن 15 إلى القرن 19 تم جمعها من ثلاث قارات.



سيتم عرض مجموعة محدودة ومحددة خلال مهرجان "المناظر الطبيعية لعام 2019 - سادة المناظر الطبيعية".. تعطي فرصة فريدة ، بالنظر إلى هذه القطع الفنية التي تعكس الندرة المطلقةو هذا التراث الفني والثقافي المتاح للمرة الاولي للجمهور. سيتم إثراء المعرض بثلاث فرص لمزيد من الدراسة من خلال المؤتمرات المجانية حول الموضوع .



