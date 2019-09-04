اول معرض دائم في فلورنسا لايقونات روسية

انسامد - 4 سبتمبر - ايلول - تعمل فلورنسا علي تقوية الارتباط القوي بين العاصمة الروسية موسكو و مهد النهضة الايطالية .



سيتم لاول مرة اقامة معرض دائم لمجموعة تاريخية مكونة من 78 ايقونة مقدسًة تم جمعها في فلورنسا بواسطة عائلة الميديشي - وخاصة من منطقة اللورين - خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرفي قصر الدوقية بيتتي .. سيتيح هذا المعرض الفرصة للتعرف علي جزء هام من التجربة المتحفية لأحد الأماكن الأكثر شهرة في التراث الايطالي ..



و تعتبر هذه الايقونات المجموعة الاكثر قدما في العالم و التي تعرض خارج روسيا و تعود في جزء كبير منها الي الربع الثاني من القرن الثامن عشر.



و يقول ايكي شميدت مدير متحف فلورنسا اثناء عرض المشروع في موسكو ان المجموعة المعروضة تتضمن ايقونات فريدة من نوعها و ليس لها مثيل في العالم ..و يشير الي ان اصولها غير معروفة الا انه عثر عليها في متحف فلورنسا في عام 1761..و يقول ان التاريخ يؤكد ان هذه القطع ليست منهوبة او كانت غنيمة حرب و لكن علي الارجح كانت هدية مقدمة من احد السفراء في الدوقية الكبري الي فرانشيسكو ستيفانو لسماحه ببناء كنيسة ارثوذكسية في مدينة ترينيتي ما بين عامي 1757 الي 1760 كما يشير شميدت انه سيتم افتتاح الكنيسة أيضًا بشكل دائم لهذه المناسبة ، مما يخلق "مزيجًا موحىًا من التقليد الكاثوليكي مع تصوف صور العبادة الأرثوذكسية". جزء آخر من هذا الحوار اللانهائي مع مرور الوقت بين روسيا وإيطاليا.



