افضل عشر مواقع اثرية للزيارة منها بومبي الايطالية

انسامد - 19 اغسطس - اب - يسعي محبو الاثار الي القيام برحلات مليئة بالمغامرات تتيح لهم اكتشاف أماكن غنية بالتاريخ والأساطير والحضارات القديمة. فيما يلي قائمة باسماء عشرة مواقع ، كثير منها محمي من قبل اليونسكو وتوجد داخل حدائق أو مناطق محمية يسهل الوصول إليها ، لزيارتها مرة واحدة على الأقل في العمر.



انغجور وات ، كمبوديا - إنه موقع أثري قديم ومقدس ، وهو أكبر موقع في جنوب شرق آسيا ، يقع في الغابات المطيرة في كمبوديا ، حيث ازدهرت إمبراطورية الخمير القوية بين 900 و 1400.



ماتشو بيتشو ، بيرو - على بعد بضعة كيلومترات من كوكسو العاصمة القديمة لإمبراطورية الإنكا ،، والتي تعني بلغة الكيشوا "الجبل القديم" ، هو العمل الأكثر ضخامة في بيرو ، التي بنيت على حافة نهر أوروبامبا وأُعيد اكتشافها في عام 1911 من قبل حيرام بينغهام.



الأقصر ، مصر - تعتبر تماثيل أبو الهول الصغيرة والمصطفة اهم أبطال الموقع الأثري للأقصر ، في جنوب مصر: تمثل المنحوتات الكلاسيكية المبهرة - الأسود ذات رؤوس الماعز - مدخل المعبد ، الذي ما زالوا وحدهم فيه اليومبفضل الجهود المبذولة لحمايتها بالاضافةة الي الأعمدة ، وبعض الغرف وجزء من الحرم.



دلفي ، اليونان - تقع علي بعد ساعتين من أثينا ولا تزال تحافظ على الأجواء السحرية والغامضة التي ميزت العصور القديمة ، حيث تظهر بيزيا كاهنة ابوللو تقف في الحرم المقدس لأوراكل الشهير لتقديم المشورة لليونانيين والرومان و تبدو جالسة على حامل ثلاثي الأرجل تستنشق البخار الذي خرج من صدع في الأرض.



بومبي ، إيطاليا - هو الموقع الأثري الأكثر شهرة في بلادنا: إنه يرتفع في كامبانيا داخل منتزه ويحافظ على مدينة رومانية بأكملها سليمة تقريبًا ، غمرتها ثورة بركان فيزوف عام 79 م تيكال في غواتيمالا - توجد أكبر منطقة أثرية لشعب المايا ، وهي حضارة رائعة قبل كولومبوس تركت آثارًا تاريخية ومعمارية مهمة في هذه المنطقة الواقعة في أمريكا الوسطى.



بترا ، الأردن - ترتفع معابد البتراء الأسطورية ، وهي مدينة منحوتة في الصخر الأحمر ، في مكان رائع يمكن الوصول إليه بالسير على طول وادي طويل من الحجر الرملي مسعدة ، إسرائيل - يقع على تل يطل على الصحراء في جنوب شرق يهودا ، بالقرب من البحر الميت ، إنه موقع أثري رائع يضم قلعة مسعدة القديمة ، التي حاصرها الرومان وغزاها في 74 م افراسياب أوزبكستان - إنه الموقع الأثري لما تبقى من عاصمة سوجديانا القديمة المزدهرة ، التي دمرها التقدم المغولي ، على طول طريق الحرير الشهير ، على الطريق بين الصين وأوروبا.



أفيسوس ، تركيا - يعد موقع أفسس الأثري المدهش والمثير ، أحد أكثر المواقع إثارة للإعجاب ورائعة في أوروبا. كانت أفسس واحدة من أكبر المدن البركانية في الأناضول التركية ، بين سميرنا الحالية وأيدين ، ويعود تاريخها إلى حوالي 7000 سنة مضت. كانت مركزًا تجاريًا مهمًا وغنيًا بعد روما والإسكندرية في مصر ، واليوم بين الأنقاض توجد بقايا حمامات فاريو ومسرح وقناة مائية لمعبد هادريان الصغير بمكتبة طبريا يوليوس سيلسوس بعض اماكن التجمع والعديد من الحمامات العامة.



الصورة لموقع ماتشو بيتشو في بيرو