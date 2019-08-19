افضل عشر مواقع اثرية للزيارة منها بومبي الايطالية

انسامد - 19 اغسطس - اب - يسعي محبو الاثار الي القيام برحلات
مليئة بالمغامرات تتيح لهم اكتشاف أماكن غنية بالتاريخ والأساطير
والحضارات القديمة. فيما يلي قائمة باسماء عشرة مواقع ، كثير منها
محمي من قبل اليونسكو وتوجد داخل حدائق أو مناطق محمية يسهل
الوصول إليها ، لزيارتها مرة واحدة على الأقل في العمر.
انغجور وات ، كمبوديا - إنه موقع أثري قديم ومقدس ، وهو أكبر موقع
في جنوب شرق آسيا ، يقع في الغابات المطيرة في كمبوديا ، حيث
ازدهرت إمبراطورية الخمير القوية بين 900 و 1400.
ماتشو بيتشو ، بيرو - على بعد بضعة كيلومترات من كوكسو العاصمة
القديمة لإمبراطورية الإنكا ،، والتي تعني بلغة الكيشوا "الجبل
القديم" ، هو العمل الأكثر ضخامة في بيرو ، التي بنيت على حافة نهر
أوروبامبا وأُعيد اكتشافها في عام 1911 من قبل حيرام بينغهام.
الأقصر ، مصر - تعتبر تماثيل أبو الهول الصغيرة والمصطفة اهم أبطال
الموقع الأثري للأقصر ، في جنوب مصر: تمثل المنحوتات الكلاسيكية
المبهرة - الأسود ذات رؤوس الماعز - مدخل المعبد ، الذي ما زالوا
وحدهم فيه اليومبفضل الجهود المبذولة لحمايتها بالاضافةة الي
الأعمدة ، وبعض الغرف وجزء من الحرم.
دلفي ، اليونان - تقع علي بعد ساعتين من أثينا ولا تزال تحافظ على
الأجواء السحرية والغامضة التي ميزت العصور القديمة ، حيث تظهر
بيزيا كاهنة ابوللو تقف في الحرم المقدس لأوراكل الشهير لتقديم
المشورة لليونانيين والرومان و تبدو جالسة على حامل ثلاثي الأرجل
تستنشق البخار الذي خرج من صدع في الأرض.
بومبي ، إيطاليا - هو الموقع الأثري الأكثر شهرة في بلادنا: إنه
يرتفع في كامبانيا داخل منتزه ويحافظ على مدينة رومانية بأكملها
سليمة تقريبًا ، غمرتها ثورة بركان فيزوف عام 79 م
تيكال في غواتيمالا - توجد أكبر منطقة أثرية لشعب المايا ، وهي
حضارة رائعة قبل كولومبوس تركت آثارًا تاريخية ومعمارية مهمة في
هذه المنطقة الواقعة في أمريكا الوسطى.
بترا ، الأردن - ترتفع معابد البتراء الأسطورية ، وهي مدينة منحوتة
في الصخر الأحمر ، في مكان رائع يمكن الوصول إليه بالسير على طول
وادي طويل من الحجر الرملي
مسعدة ، إسرائيل - يقع على تل يطل على الصحراء في جنوب شرق يهودا ،
بالقرب من البحر الميت ، إنه موقع أثري رائع يضم قلعة مسعدة
القديمة ، التي حاصرها الرومان وغزاها في 74 م
افراسياب أوزبكستان - إنه الموقع الأثري لما تبقى من عاصمة
سوجديانا القديمة المزدهرة ، التي دمرها التقدم المغولي ، على طول
طريق الحرير الشهير ، على الطريق بين الصين وأوروبا.
أفيسوس ، تركيا - يعد موقع أفسس الأثري المدهش والمثير ، أحد أكثر
المواقع إثارة للإعجاب ورائعة في أوروبا. كانت أفسس واحدة من أكبر
المدن البركانية في الأناضول التركية ، بين سميرنا الحالية وأيدين
، ويعود تاريخها إلى حوالي 7000 سنة مضت. كانت مركزًا تجاريًا
مهمًا وغنيًا بعد روما والإسكندرية في مصر ، واليوم بين الأنقاض
توجد بقايا حمامات فاريو ومسرح وقناة مائية لمعبد هادريان الصغير
بمكتبة طبريا يوليوس سيلسوس بعض اماكن التجمع والعديد من الحمامات
العامة.