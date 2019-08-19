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سفر و سياحة - ثقافة
افضل عشر مواقع اثرية للزيارة منها بومبي الايطالية
    انسامد - 19 اغسطس - اب - يسعي محبو الاثار الي القيام برحلات مليئة بالمغامرات تتيح لهم اكتشاف أماكن غنية بالتاريخ والأساطير والحضارات القديمة. فيما يلي قائمة باسماء عشرة مواقع ، كثير منها محمي من قبل اليونسكو وتوجد داخل حدائق أو مناطق محمية يسهل الوصول إليها ، لزيارتها مرة واحدة على الأقل في العمر.

    انغجور وات ، كمبوديا - إنه موقع أثري قديم ومقدس ، وهو أكبر موقع في جنوب شرق آسيا ، يقع في الغابات المطيرة في كمبوديا ، حيث ازدهرت إمبراطورية الخمير القوية بين 900 و 1400.

    ماتشو بيتشو ، بيرو - على بعد بضعة كيلومترات من كوكسو العاصمة القديمة لإمبراطورية الإنكا ،، والتي تعني بلغة الكيشوا "الجبل القديم" ، هو العمل الأكثر ضخامة في بيرو ، التي بنيت على حافة نهر أوروبامبا وأُعيد اكتشافها في عام 1911 من قبل حيرام بينغهام.

    الأقصر ، مصر - تعتبر تماثيل أبو الهول الصغيرة والمصطفة اهم أبطال الموقع الأثري للأقصر ، في جنوب مصر: تمثل المنحوتات الكلاسيكية المبهرة - الأسود ذات رؤوس الماعز - مدخل المعبد ، الذي ما زالوا وحدهم فيه اليومبفضل الجهود المبذولة لحمايتها بالاضافةة الي الأعمدة ، وبعض الغرف وجزء من الحرم.

    دلفي ، اليونان - تقع علي بعد ساعتين من أثينا ولا تزال تحافظ على الأجواء السحرية والغامضة التي ميزت العصور القديمة ، حيث تظهر بيزيا كاهنة ابوللو تقف في الحرم المقدس لأوراكل الشهير لتقديم المشورة لليونانيين والرومان و تبدو جالسة على حامل ثلاثي الأرجل تستنشق البخار الذي خرج من صدع في الأرض.

    بومبي ، إيطاليا - هو الموقع الأثري الأكثر شهرة في بلادنا: إنه يرتفع في كامبانيا داخل منتزه ويحافظ على مدينة رومانية بأكملها سليمة تقريبًا ، غمرتها ثورة بركان فيزوف عام 79 م تيكال في غواتيمالا - توجد أكبر منطقة أثرية لشعب المايا ، وهي حضارة رائعة قبل كولومبوس تركت آثارًا تاريخية ومعمارية مهمة في هذه المنطقة الواقعة في أمريكا الوسطى.

    بترا ، الأردن - ترتفع معابد البتراء الأسطورية ، وهي مدينة منحوتة في الصخر الأحمر ، في مكان رائع يمكن الوصول إليه بالسير على طول وادي طويل من الحجر الرملي مسعدة ، إسرائيل - يقع على تل يطل على الصحراء في جنوب شرق يهودا ، بالقرب من البحر الميت ، إنه موقع أثري رائع يضم قلعة مسعدة القديمة ، التي حاصرها الرومان وغزاها في 74 م افراسياب أوزبكستان - إنه الموقع الأثري لما تبقى من عاصمة سوجديانا القديمة المزدهرة ، التي دمرها التقدم المغولي ، على طول طريق الحرير الشهير ، على الطريق بين الصين وأوروبا.

    أفيسوس ، تركيا - يعد موقع أفسس الأثري المدهش والمثير ، أحد أكثر المواقع إثارة للإعجاب ورائعة في أوروبا. كانت أفسس واحدة من أكبر المدن البركانية في الأناضول التركية ، بين سميرنا الحالية وأيدين ، ويعود تاريخها إلى حوالي 7000 سنة مضت. كانت مركزًا تجاريًا مهمًا وغنيًا بعد روما والإسكندرية في مصر ، واليوم بين الأنقاض توجد بقايا حمامات فاريو ومسرح وقناة مائية لمعبد هادريان الصغير بمكتبة طبريا يوليوس سيلسوس بعض اماكن التجمع والعديد من الحمامات العامة.

    الصورة لموقع ماتشو بيتشو في بيرو
    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    مولد عجل البحر في حوض اسماك جنوة
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    مولد عجل البحر في حوض اسماك جنوة

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