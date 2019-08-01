ايطاليا:معرض لجويا يضم لوحتين تعرضان لاول مرة

انسامد - الاول من اغسطس - اب - سيتم افتتاح معرض مخصص للرسام الإسباني الكبير فرانسيسكو غويا يوم 10 اغسطس في مدينة كاستيليوني ديلا بيسكايا‬‎، تحت عنوان "جويا في إيطاليا.



من بين المعروضات لوحتين من روائع الفنان تسميان " ما بين الضوء والظل "، سوف تسمح للجمهور لأولh مرة بمشاهدة اثنين من الأعمال التي نسبت مؤخرا إلى الرسام من بين المعروضات .



اللوحة الاولي مستوحاة من البيت 61 من كتاب فيرجيل الملحمة الشعرية اللاتينية الجزء السادس من الانيادة ، والذي يمثل هبوط إينيس على ساحل لاتسيو h، واللوحة الثانية و هي عبارة عن بورتريه للسياسي الإسباني دون ميجيل كايتانو سولير. كما سيتم بعد ذلك عرض أعمال الفنان في الفترة من 13 أغسطس حتي 7 سبتمبر في المتحف الأثريh "إيسيدورو فالشي" في فيتولونيا (غروسيتو) ومن 8 إلى 30 سبتمبر في مركز كلاريس آرتي للمعارض في جروسيتو.



