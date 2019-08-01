ايطاليا:معرض لجويا يضم لوحتين تعرضان لاول مرة

انسامد - الاول من اغسطس - اب - سيتم افتتاح معرض مخصص للرسام
الإسباني الكبير فرانسيسكو غويا يوم 10 اغسطس في مدينة
كاستيليوني ديلا بيسكايا، تحت عنوان "جويا في إيطاليا.
من بين المعروضات لوحتين من روائع الفنان تسميان " ما بين الضوء
والظل "، سوف تسمح للجمهور لأولh مرة بمشاهدة اثنين من الأعمال
التي نسبت مؤخرا إلى الرسام من بين المعروضات .
اللوحة الاولي مستوحاة من البيت 61 من كتاب فيرجيل الملحمة
الشعرية اللاتينية الجزء السادس من الانيادة ، والذي يمثل هبوط
إينيس على ساحل لاتسيو h، واللوحة الثانية و هي عبارة عن بورتريه
للسياسي الإسباني دون ميجيل كايتانو سولير.
كما سيتم بعد ذلك عرض أعمال الفنان في الفترة من 13 أغسطس حتي 7
سبتمبر في المتحف الأثريh "إيسيدورو فالشي" في فيتولونيا (غروسيتو)
ومن 8 إلى 30 سبتمبر في مركز كلاريس آرتي للمعارض في جروسيتو.