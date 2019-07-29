معرض عن أهم أعمال حركة المستقبلية في إيطاليا

أنسامد - 29 يوليو/ تموز - يستضيف القصر الأزرق (Palazzo Blu) بمدينة بيزا الايطالية في الفترة بين 11 أكتوبر إلى 9 فبراير معرضا عن أهم أعمال حركة المستقبلية الادبية.



ويحمل المعرض الذي تنظمه مؤسسة Palazzo Blu بالتعاون مع دار MondoMostre عنوان " المستقبلية ". ومن المقرر أن يضم المعرض أكثر من مائة عمل من أعمال حركة المستقبلية الفنية، بما في ذلك اللوحات والرسومات ومقتنيات فنية لرموز الحركة، مثل إمبرتو بوتشيوني وكارلو كارا وجينو سيفيريني.



ينقسم المعرض إلى عدة أقسام تعبر عن ثلاثين عامًا من فن حركة المستقبلية، بدءًا من عام 1910. وجاءت المعروضات من عدة أماكن، من بينها متحف نوفيتشينتو ومتحف الفن المعاصر بروما وقلعة سفورزيسكو بميلانو.



يقول المنظمون إن المعرض يلقي الضوء على أعمال أعظم فناني الحركة الذين ظلوا مخلصين للانعكاسات النظرية الموجودة في أعمالهم من خلال ترجمتها إلى صور مبدعة ورائعة على المستوى الفني.



