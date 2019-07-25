ايطاليا:انطلاق مهرجان مغامرة في الهواء الطلق

انسامد - 25 يوليو - تموز - تفتتح اليوم الخميس و حتي الاحد القادم النسخة السابعة من ادفينتشر اوي دور فيست 2019 ( مغامرة في الهواء الطلق) وهي حدث هام مخصص لمحبي الاستكشاف والتنزه في الجبال والذي يوفر فرص القيام بالرحلات ، وركوب الدراجات الجبلية ، والتسلق وأكثر من ذلك بكثير في منطقة الدولوميت بين روكا بيتوري ، أليغ ، سينسينيجي ، كولي سانتا لوسيا ، ليفينالونجو ديل كول دي لانا ، سان توماسو أغوردينو وتايبون أجوردينو. و يعتبر هذا الحدث موعدا لإحياء السياحة في مناطق الدولوميت الجبلية الأكثر تضرراً من عاصفة فايا في الخريف الماضي.



المبادرة المقترحة بالتعاون مع مشروع "دولوميتي للمعادن" تتضمن أيضًا مسابقة أفلام "جوائز أفلام المغامرات" ، والتي سيتم خلالها منح الجوائز لاكثر افلام المغامرات اثارة و القائمة علي احياء الطبيعة والاستكشاف.



وفي اطار هذا الحدث سيتم تنظيم سباق للجري ، يوم السبت 27 يوليو ، الذي يبدأ وينتهي في بياني دي بيزي في قلب المنطقة الجبلية ، على طريقين طول كل منهما 14 و 27 كيلومتراً.



سيتمكن المتسابقون من المرور بمنتجع صحي لتجربة اجواء جبال التبت بداية من الصوت العالمي لأجراس التبت أو الاستمتاع بعلاجات زن الروحية و تجربة برامج شياتسو اليابانية بالاضافة الي علاجات القدمين.



