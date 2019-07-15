ترولي:رحلة عبر مواقع اليونسكو التابعة لإيطاليا

انسامد - 15 يوليو - تموز - ترولّي هي مساكن من الحجر الجاف في منطقة "البوي" جنوب إيطاليا.. وهي أمثلة مذهلة للبناء من دون مِلاط وهذه تقنية موروثة من عصور ما قبل التاريخ وما زالت تستعمَل في المنطقة. فالمساكن التي تعلوها سقوف هرمية أو قبّية أو مخروطية الشكل بنيت من حصى كلسية تُلَمّ في الحقول المجاورة. قامت اليونسكو بمكافأتها عن طريق إدراج 4 مواقع فريدة من نوعها في قائمة ممتلكات التراث العالمي. منذ عام 1996 .



تضم بلدة ألبيروبيلو الصغيرة في محافظة باري، في المنطقة الجنوبية من بوليا في إيطاليا، مجموعة رائعة من الأكواخ التقليدية المبنية من الطوب الطيني يطلق عليها اسم "ترولي".. تتميز هذه الأكواخ الحجرية بأسقفها المصنوعة من ألواح الحجر الجيري والتي تأتي على شكل أهرامات أو قبب مخروطية.



ووفقاً لموقع اليونيسكو، بنيت أكواخ ترولي حوالي عام 1644، عندما كان بناء المساكن المستقرة يخضع لضرائب عالية، فخرج أهالي المنطقة بفكرة بارعة وهي بناء منازل مؤقتة يمكن هدمها بسهولة ودون خسائر كبيرة، في حال زيارة مفتشي الضرائب المرسلين بأمر من ملك نابولي.



شيدت أكواخ ترولي باستخدام صخور من الحجر الجيري التي تم جمعها من الحقول المجاورة. وتحتوي على نوافذ صغيرة، وجدران سميكة مجوفة لتخصيص أماكن للمواقد والأفران. وشيدت الأسطح في طبقتين احداهما من الحجر الجيري لمنع تسرب مياه الأمطار، كما اعتمدت بعض الأكواخ طريقة ذكية لتوجيه مياه الأمطار إلى بئر تحت المنزل عبر تركيب حواف في قاعدة السقف تميل مباشرة إلى الأسفل تم تجهيز الديكورات الداخلية بتجهيزات خشبية، مثل إطارات الأبواب، وأقواس والأرضيات والسلالم الخشبية. وتحمي الجدران الحجرية السميكة السكان من الشمس الحارقة إذ تبقي الكوخ باردا في فصل الصيف. ولكنه بارد أيضا خلال فصل الشتاء وتتكاثف بداخله الرطوبة المنبعثة من بخار الطهي والتنفس ويشعر سكانها بالبرد رغم تشغيل المدفئة. وللحفاظ على الجفاف الداخلي للكوخ وتجديد الهواء، يترك سكان ترولي الأبواب مفتوحة خلال النهار ويعيشون خارجه أكثر من داخله.



بدأ بناء أكواخ ترولي في منتصف القرن 16 واستمر حتى أوائل القرن العشرين، إذ تراجعت أعمال البناء بسرعة خلال القرن 19 بسبب ارتفاع تكلفة العمالة ومواد البناء حتى توقفت بداية القرن العشرين ولم يتم بعدها بناء أي كوخ جديد.



تحولت الأكواخ التي تم بناءها خلال القرن 18 و19 والعقود الأولى من القرن الـ20، إلى متاجر، ومطاعم، وكثير منها لا تزال مأهولة بالسكان المحليين.وتم تصنيف ألبيروبيلو كموقع للتراث العالمي لليونسكو بفضل هذه الأكواخ التقليدية التي أنشئت في بيئة حضرية والتي يبلغ عددها 1500 كوخ.

