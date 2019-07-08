ما يقرب من 32 مليون إيطالي يستعدون للإجازة

أنسامد - 8 يوليو/ تموز - كشف مسح استقصائي أجراه الاتحاد الإيطالي العام للمؤسسات والأنشطة المهنية والعمل المستقل Confcommercio بالتعاون مع معهد Piepoli للابحاث أن حوالي 32 مليون إيطالي يستعدون للسفر لقضاء اجازتهم الصيفية السنوية، في احصائية ايجابية تسجل زيادة 1.3 مليون إيطالي مقارنة بالعام الماضي.



وأوضحت الدراسة أن الجزء الاكبر من الايطاليين يفضلون السفر في شهر أغسطس بنسبة 35%، كما ارتفعت نسبة الايطاليين الذين يفضلون قضاء اجازتهم في شهر يوليو بنسبة 10%.



يبلغ متوسط ​​مدة الاجازة 6 ليال، مع تفضيل 77% من الإيطاليين قضاء الاجازة في إيطاليا، حيث يفضلون بحر بوليا وصقلية وسردينيا وتوسكانا، بينما يذهب 23% لقضاء الاجازة في الخارج.



يبلغ متوسط ​​الإنفاق بالنسبة للوجهات السياحية الايطالية حوالي 950 يورو، بزيادة 14% مقارنة بعام 2018. وأخيراً ، بسبب سوء الأحوال الجوية الذي ضرب إيطاليا بين مايو ويونيو، تراجع 13% من الإيطاليين عن خططهم للاجازة.



وكشف دراسة مسحية أخرى أن الاقتصاد الإيطالي يعتمد على السياحة، حيث تبين أن نفقات الأجانب في إيطاليا أعلى من نفقات الإيطاليين بالخارج بفائض يناهز 8 مليارات يورو، وهو رقم لا يسجله أي قطاع آخر.



ولا يزال الإنفاق السياحي من قبل الأجانب في إيطاليا مرتفعًا، حيث يأتي المسافرون بشكل أساسي من ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة.



علاوة على ذلك، تشهد حركة السفر في المطارات الايطالية في الفترة ما بين يونيو وأغسطس سفر أكثر من 60 مليون مسافر عبر المطارات الإيطالية، من بينهم أكثر من 40 مليون مسافر اجنبي.



