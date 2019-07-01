معرض لتكريم نيلا ماركيزيني من 28 يونيو الي 29 سبتمبر

انسامد - الاول من يوليو - تموز - يكرم جاليري الفن الحديث و المعاصر في تورينو الرسامة نيلا ماركيزيني حيث يتم تنظيم معرضا يضم اعمالها في الفترة من 28 يونيو الي 29 سبتمبر تحت عنوان " الحياة مع الرسم في الفترة من 1920-1953 .



و تعتبر ماركيزيني صديقة الكاتب و الرسام كارلو ليفي و تلميذة النحات و الرسام الايطالي فيليتشي كازوراتي .



و قد ولدت ماركيزيني عام 1901 في مدينة مارينا دي ماسا و توفيت عام 1953 في تورينو حيث قضت حياتها و اختلطت هناك بالحياة الفكرية و الفنية السائدة .



و قد شكلت مع شقيقتيها ماريا وأدا ماركيزيني جزءًا من الدائرة الفكرية للشباب الذين تجمعوا حول الصحفي الايطالي بييرو جوبيتي ومجلاته.. وكانت مقربة جدا من ارملة الصحفي التي تزوجت فيما بعد من ايتوري احد اشقاء ماركيزيني .



و كانت ايضا وثيقة الصلة بكل من كارلو ليفي قبل ان يصبح رساما مشهورا و الكتاب ناتالينو سابينجو و ادموندو رو و فيديريكو شابود .



و يضم المعرض 30 عمل فني بداية من " صورة الاب" في 1923 الي " ثلاث نساء "و يرجع لعام 1952