الدورةالاربيعين لمهرجان لافيرسيلينامن اول يوليو الي 28 اغسطس

انسامد - 6 يونيو - حزيران - تقام الدورة الاربيعين مهرجان لافيرسيلينا في الفترة من الاول من يوليو الي 28 اغسطس و يعقد في اطاره لقاءات سياسية و ترفيهية و ثقافية و ادبية ..



و سيشارك فيه مجموعة من النجوم الدوليين في الفن و الرقص و الموسيقى و ستقام فعاليات كثيرة علي هامشه مثل مثل معرض النحات الأوروغواي بابلو أتشوغاري "تطور الحلم" ، الذي نظمته البلدية ومعرض كونتيني الذي سيفتتح يوم السبت 8 يونيو .. كما توجد التماثيل الأثرية المصنوعة من الرخام والبرونز في المركز التاريخي في خلفية ساحة دومو وفي الكنيسة وفي دير سان أغوستينو وفي روند ديل بونفيل دي تونفانو.



ستقدم في الفترة من 16 الي 29 يونيو عروض لـ 12 مع مصممي الرقصات العالميين بالاضافة الي حفلات الموسيقى الكلاسيكية في الفترة من 19 إلى 28 يوليو ، يجب ألا يفوت المشجعين المهرجان الدولي برعاية مدير الكمان والأوركسترا مايكل جوتمان لمدة 13 عامًا.



