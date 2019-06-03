كاتانيا:مشروع لاعادة تدوير القطع البلاستيكيةالملقاة في البحر

أنسامد - 3 يونيو/ حزيران - تتبنى مدينة كاتانيا ومدينة آتشي كاستيلو الايطاليتين مشروعا لاعادة تدوير القطع البلاستيكية الملقاة في البحر، أمام مينائي المدينيتن.



ويطلق على المشروع "Terzo Paradiso "، أي الجنة الثالثة، حيث يقوم دعاة حماية البيئة بتجميع تلك القطع البلاستيكية من مياه موانئ كاتانيا وآتشي كاستيلو بطول سواحل البحر الأيوني.



وكان تم عرض المشروع لأول مرة في بينالي فينيسيا في 2005 من قبل الفنان الإيطالي مايكل أنجلو بيستوليتو.



يأتي هذا المشروع في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة ومبادرات التنمية المستدامة، حيث سيتمكن جميع المواطنين من المشاركة في المشروع في الفترة من 30 مايو إلى 5 يونيو لصنع هذا العمل الذي يبلغ طوله حوالي 35 مترًا وعرضه 12 مترًا، قبل أن يتم إعادة تدوير تلك القطع البلاستيكية المجمعة.



سيتم وضع تلك القطع على منصة عائمة تبلغ مساحتها 800 متر مربع للمساهمة في المشروع الذي يحمل شعارا رمزيا "لا للتلوث والبلاستيك في البحر".



